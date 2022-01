Delia Duran, flirt con Aida Yespica?/ Ecco la confidenza a Miriana Trevisan

Delia Duran continua a parlare delle sue esperienze omosessuali e confidandosi con Miriana Trevisan ha fatto capire, anche se ovviamente è difficile poter confermare o meno, di aver avuto una storia don Aida Yespica. In realtà la moglie di Alex Belli non ha svelato esplicitamente questa relazione con la splendida sudamericana, ma ha rilasciato delle dichiarazioni che si prestano appunto a questo tipo di interpretazione. In rete nelle ultime ore è stato circolato un video (lo trovate qui sotto), in cui si vede Delia Duran al tavolo con Miriana Trevisan.

Delia Duran “Soleil non è il mio tipo”/ “Ecco come 'scelgo' le ragazze per me e Alex”

Si parla appunto di amore fra donne, e l’ex Velina ha incalzato l’attrice sudamericana dicendole “fammi un esempio di tipo fisico”, riferendosi al tipo di donna ideale, e Delia ha replicato: “Ho avuto un’esperienza con una ‘curva’ come la Yespica, Aida Yespica”. A quel punto la regia del Grande Fratello ha staccato immediatamente per virare su altri concorrenti del Gf Vip 2021, di conseguenza non è ben chiaro come sia proseguito il discorso, fatto sta che la conversazione è stata catturata da numerosi addetti ai lavori che l’hanno poi ripubblicata online, come ad esempio i colleghi di Biccy.it.

Delia Duran torna con Alex Belli?/ "Non mi ha detto di Soleil per paura, il nostro amore si può salvare"

DELIA DURAN, FLIRT CON AIDA YESPICA? ECCO COSA AVEVA DETTO LA VENEZUELANA NEL 2020

Resta da capire se Delia Duran abbia tirato in ballo Aida Yespica solo come esempio di donna a lei gradito, o se effettivamente fra le due vi sia stato qualcosa in passato, cosa che ovviamente noi non ci sentiamo assolutamente di confermare fino a prova contraria, ne tanto meno di smentire. Il sospetto che vi sia stato realmente qualcosa lo si deve al fatto che Delia abbia pronunciato le parole Aida Yespica sottovoce, in silenzio, per non farsi sentire.

Scopriremo sicuramente nelle prossime ore se il flirt sia stato reale o meno, nel frattempo ricordiamo le parole che proprio la Yespica aveva rilasciato a Lorella Boccia durante un’intervista del 2020: “In passato ho amato una donna, è stato un’amore folle, terminato perché lei è un personaggio famoso molto importante di cui non farò mai il nome. Ero piccola, innamorata, ho fatto follie per lei, ma una volta finita sono stata molto male. Chi è lei? Non posso dirlo, ma la conoscete tutti”.

"Alex Belli vuole andare a letto con Delia e Soleil"/ Indiscrezione: "Il suo piano…"

Aida Yespica aveva confessato di essere stata con una donna, non aveva detto chi ma adesso lo sappiamo #GFVIP pic.twitter.com/8wQxdBNzfW — con la erre (@azzurropuffo) January 26, 2022





© RIPRODUZIONE RISERVATA