Delia Duran “Soleil non è il mio tipo”/ “Ecco come ‘scelgo’ le ragazze per me e Alex”

Delia Duran, da quando è entrata nella casa del Gf Vip 2021, ha senza dubbio alzato la temperatura della dimora più spiata d’Italia, portandola a livelli “hot”. La bella moglie di Alex Belli ha infatti raccontato a Soleil di non aver problemi ad andare con le donne, e di aver anche organizzato un compleanno speciale per il suo marito, un menage a trois che pare sia stato particolarmente gradito dalla coppia.

Del resto quello di Alex e Delia Duran è un amore libero, e l’argomento è stato affrontato più volte nella casa, anche nel pomeriggio di ieri. Incalzata da Miriana Trevisan e Manila Nazzaro, l’attrice venezuelana ha spiegato: “Bisogna parlare chiaro – le parole riportate da Biccy.it – io non sono libera di avere un rapporto con Jessica o con un altro uomo senza il mio uomo. Questo non è amore libero. L’amore è universale – ha aggiunto – può essere amore per un’amicizia, per un cane, per un cibo.. Posso anche utilizzare il termine ‘amore’ se ho grande ammirazione. L’amore libero è questo”. A quel punto Miriana Trevisan ha domandato: “Quindi se una sera volete giocare e c’è una donna che entra nel vostro letto questa cosa la puoi accettare?“.

DELIA DURAN: “AMORE LIBERO? SE E’ UNA COSA CHE VOGLIAMO ENTRAMBI PERO’…”

E Delia ha risposto: “Sì, ma è una cosa che vogliamo entrambi e si condivide: io non posso andare con un altro uomo da sola, capisci la differenza? Per me le coccole nel letto, i baci, gli abbracci, non sono amore libero. Amore libero è condivisione“.

Secondo alcune indiscrezioni, ovviamente non confermate, Alex Belli starebbe puntando al “triangolo” con Delia e Soleil, ma a riguardo la moglie dell’attore di Centovetrine ha messo le cose in chiaro: “Soleil non è la mia tipologia di donna, il mio tipo deve essere molto femmina. In primis deve piacere a me, poi ovviamente anche a lui, deve piacere ad entrambi. Quando mi dice ‘ti piace questa ragazza?’ io rispondo che prima devo conoscerla, deve esserci il feeling, l’attrazione deve essere fisica e mentale. Mi devo fidare di lei”.

