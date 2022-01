Delia Duran torna con Alex Belli?/ “Non mi ha detto di Soleil per paura, il nostro amore si può salvare”

Delia Duran pronta a riprenderli Alex Belli

Delia Duran non molla. La modella venezuelana è convinta che il suo matrimonio con Alex Belli si possa salvare. Delia si è confidata con Federica Calemme a cui ha parlato del marito: “Non mi ha detto di Soleil per paura, il nostro amore si può ancora salvare”. Delia è convinta che nonostante il tradimento con Soleil, Alex sia ancora innamorato di lei. A nulla sono valsi gli avvertimenti di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli che nella scora puntata hanno cercato di aprirle gli occhi. Federica Calemme però la rimprovera e le dice: “Doveva essere lui a difendere il vostro amore. Se vuoi quel tipo di persona accanto è una decisione tua, ma ti ha mancato di rispetto”.

Delia appare sempre più confusa in merito a questa vicenda: “Sono in confusione, ho visto una cosa paradossale ieri. Mi manca quella complicità che avevamo. Lui è uscito per recuperare il nostro rapporto ma non mi ha detto alcune cose per paura”. Delia Duran vuole dare ancora un’altra possibilità al matrimonio con Alex Belli anche se aspetta che sia lui a fare il primo passo: “È lui che deve fare il passo, vediamo come si comporta”, ha aggiunto. Ricordiamo che nelle scorse puntate, Delia aveva affermato di voler lasciare Alex Belli chiedendo addirittura un confronto con lui. Evidentemente però nonostante il parere contrario di molti, Delia appare ancora molto legata ad Alex e non vuole cancellare la loro storia.

Delia Duran ha fatto coming out. Parlando con Soleil Sorge, la modella venezuelana ha rivelato di provare un interesse anche nei confronti delle donne. Delia si è lasciata andare a delle rivelazioni piccanti anche sull’intimità con il marito: “Ci siamo anche divertiti. Il giorno del suo compleanno abbiamo fatto una sco*** con una mia amica. Io sono fatta così. Mi piacciono le donne. Lo posso dire, senza pudore. E’ normale questa cosa. Per farti capire come mai eravamo complici, come mai eravamo una coppia che nessuno poteva combattere”. D’altra parte, Alex Belli aveva spiegato di averci impiegato anni per trovare una persona che condividesse e accettasse il suo stile di vita. Per questo, l’attore era convinto che Delia non percepisse il suo come un tradimento: “Ci ho messo 38 anni a trovare un persona libera come Delia. Ci siamo promessi amore libero”. L’attore aveva parlato della presenza di un’amica speciale nelle loro vite: “Stella, viene in vacanza con noi e vive con noi. Io e Delia abbiamo giocato a carte scoperte. Ci siamo accettati così e viviamo in maniera libera dal punto di vista emozionale”.

Delia Duran non era nuova a questo tipo di rivelazioni. Ospite da Barbara D’Urso aveva già dichiarato: “Mi piacciono più gli uomini, però ti dico: mi piacciono anche la donne”. Delia Duran aveva così atto coming put sulla sua bisessualità. Una fonte anonima ha rivelato che Delia potrebbe avvicinarsi sempre più a Soleil Sorge buttando giù le basi di un triangolo amoroso. Cosa ne penserà Alex Belli?



