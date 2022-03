Delia Duran vincitore Grande Fratello Vip? Ecco perché!/ Senza Alex Belli e Soleil…

Delia Duran e la presenza al Grande Fratello Vip, è stato un bluff?

Delia Duran ha conquistato la finale del Grande Fratello Vip. Ma se non ci fosse stata la liaison tra Alex Belli e la sua rivale Soleil Sorge, sarebbe mai entrata?. E’ una domanda che in molti si sono posti e che finora non ha mai trovato una risposta. Effettivamente Delia è entrata nella casa del Grande Fratello Vip grazie alle dinamiche create da suo marito Alex Belli. Fuori la casa del Grande Fratello Vip, Delia è stata chiamata in causa. Da donna tradita ha accusato Soleil di essere una gatta morta e di volerle rubare il marito. Poi Alex Belli si è dichiarato innamorato di lei e Delia ha confessato di volerlo lasciare. Delia però ha avuto poi dei ripensamenti e alla fine la storia è andata avanti concludendosi a tarallucci e vino.

Giucas sale su Delia Duran ma "si spezza"/ Il numero non riesce... e cade! Gaffe al GF Vip

Delia Duran è il personaggio più controverso di questa edizione. Alcuni l’hanno amata e in molti l’hanno odiata. Non sappiamo quanto ci sia stato di vero nel suo atteggiamento e se lei abbia seguito un copione. Il sospetto c’è e rimane. Magari una volta chiusa la porta rossa alle spalle, Delia e Alex Belli se la rideranno per tutto quello che hanno fatto scoppiare nella casa del Grande Fratello Vip. Se il reality ha registrato ascolti record il merito è soprattutto il loro. Nelle ultime settimane, Delia Duran però ha mostrato il suo lato più intimo. Complice l’ipnosi di Giucas Casella, Delia ha manifestato il desiderio di diventare madre. Ne ha parlato con dolcezza e il pubblico non ha potuto che apprezzarla. Delia però ha forse sbagliato i tempi. Se avesse mostrato questo suo lato più materno anche prima il pubblico l’avrebbe amata di più e odiata di meno.

Delia Duran, biglietto per Manila Nazzaro/ Lei "Ne è valsa la pena": cosa c'è scritto

Delia Duran vincitore Grande Fratello Vip? Difficile ma…

Delia Duran non è tra i favoriti per la vittoria del Grande Fratello Vip. La moglie di Alex Belli è sorpassata da Barù Gaetani. Delia Duran ha mostrato tutte le sue facce, prima quella di donna tradita, ferita e poi di donna che cerca di riconciliarsi con il suo sentimento e con il marito. Una donna che perdona le marachelle fatte. D’altronde se non lo avesse fatto sarebbe stata attaccata. Quando si è sposata, Delia Duran sapeva perfettamente cosa a cui andava incontro. Alex Belli ha dichiarato più volte di professare l’amore libero. Delia avrebbe accettato questo compromesso e sarebbe stata lei stessa a condividere con Alex le sue conquiste. Una dichiarazione che ha fatto molto scalpore ma che ha alimentato ancora di più il sospetto che tutto quello che è successo anche con Soleil puzzasse di bruciato.

Delia Duran choc "Voglio diventare mamma…"/ Giucas Casella ipnotizza e rivela che...

Se lei conosceva bene il marito e la sua predilezione per l’amore libero, perché poi prendersela con Soleil? E perché poi manifestare un’attrazione nei confronti della donna cui tuo marito ti avrebbe tradito? Delia è sempre stata convinta che tra Alex e Soleil fosse successo qualcosa sotto le coperte. E’ stata lei stessa a dirlo a Soleil: “Io so tutto”. All’antipatia reciproca è subentrata poi l’amicizia. Un’amicizia che forse però aveva il sapore della strategia. Delia non è stata molto chiara e ancora non si comprende cosa abbia voluto dimostrare entrando nella casa del Grande Fratello Vip. La sua presenza è stata solo un bluff?



© RIPRODUZIONE RISERVATA