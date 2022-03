Alex Belli, ultimo gesto d’amore per Delia Duran al GF Vip/ Lieto fine o addio…

Alex Belli è pronto a stupire la sua Delia Duran con un ultimo gesto d’amore? L’attore, anche nel corso della quarantottesima puntata del Grande Fratello Vip 2021, non resta a guardare e, dalle anticipazioni, pare che sia pronto a dimostrare tutto il suo amore alla donna che ama. Nonostante vari alti e bassi, discussioni e allontanamenti, Delia, nella scorsa puntata, durante un collegamento con Alfonso Signorini, sembrava pronta a tornare tra le braccia di Alex. Tuttavia, durante un confronto con Barù, pur ribadendo di essere innamorata di Belli, ha spiegato di essere pronta anche a vivere senza di lui.

“Se io esco di qui e capisco che lui non mi piace più, non soffro più come prima e lo lascio. Ora sono consapevole che senza di Alex la mia vita continua, io posso vivere senza di lui. Ho preso consapevolezza e questa cosa prima non la riuscivo a capire. Questo stacco fisico con lui mi è servito. Ho sofferto tanto, però so che senza di lui potrei stare se non lo amassi più”.

Alex Belli: dopo il drone, nuovo gesto d’amore a sorpresa?

Negli scorsi giorni, Alex Belli, dopo aver ascoltato le parole di Delia Duran con cui condivide la propria vita da tre anni, ha deciso di farle sentire la sua presenza con un drone che è arrivato nel giardino della casa sotto gli occhi increduli dei concorrenti del GF Vip 6. Nel vedere il drone, Delia non ha avuto dubbi sul mittente: “L’ho riconosciuto per lo scotch arancione!” , ha spiegato la modella venezuelana che non ha nascosto il proprio entusiasmo per il gesto di Alex.

Dopo il drone, Belli sorprenderà nuovamente Delia nel corso della puntata del Grande Fratello Vip in onda questa sera? L’attore spiazzerà la compagna con una serie di promesse importanti? Lo scopriremo nel corso dell’attesissima semfinale della sesta edizione del reality show.

