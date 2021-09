Delia Duran Vs Sophie Codegoni “Lascia stare mio marito Alex Belli”/ “Lo porto via!”

Il Grande Fratello Vip 2021 è iniziato solo da un giorno ma le polemiche già infuriano. Delia Duran, la moglie di Alex Belli, è già arrabbiatissima. Il motivo? Le avances palesi che il marito ha già ricevuto in più occasioni nel programma. Prima le principesse Selassié, poi Sophie Codegoni che, nel suo video di presentazione, ammette di essere interessato a lui e di non essere frenata dal fatto che lui è già sposato. Parole che hanno scatenato la replica di Delia Duran.

Katia Ricciarelli, prima nomination suggerita al GF Vip?/ Il sospetto su Alex Belli

La bellissima venezuelana ha utilizzato il suo profilo Instagram per palesare l’enorme fastidio provato nel ritrovarsi a vedere le avances fatte a suo marito: “Ma voi in Italia che visione avete del matrimonio? Significa ancora qualcosa? Al mio paese non funziona così…”, ha allora esordito la modella, lasciandosi poi andare ad uno sfogo con tanti di nomi e cognomi.

Delia Duran, moglie Alex Belli/ Un passato di presunte violenze subite dall'ex

Delia Duran furiosa, attacca Sophie Codegoni e non solo!

“Mio marito è entrato nella Casa perché vuole costruire un futuro per la nostra famiglia.” ha spiegato Delia Duran nel suo post su Instagram. Chiarendo che “Non è andato lì per allettare e rallegrare ogni tipo di donna insoddisfatta e in cerca di popolarità mascherata da amore.” Da qui la modella venezuelana è partita con attacchi diretti: “Come ti permetti Sophie Codegoni! Come si permettono le tre ‘principesse’! Se è questa la piega della trasmissione, entro nella Casa e me lo porto via! Così vi faccio vedere di che pasta sono fatte le venezuelane!” Delia è furiosa e determinata a difendere con le unghie e i denti il suo matrimonio, d’altronde lo stesso Alex Belli ha tenuto a chiarire di avere occhi solo per sua moglie.

LEGGI ANCHE:

Alex Belli, crisi con la moglie Delia Duran?/ "Che bisogno hai di spiarmi?"

© RIPRODUZIONE RISERVATA