Vera Miales, fidanzata Amedeo Goria/ “É single al Grande Fratello Vip? Uscirà e…”

L’avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2021 di Amedeo Goria è ufficialmente iniziata. L’ex marito di Maria Teresa Ruta ha varcato la famosa porta rossa non nascondendo il proprio entusiasmo. Nell’entrare nella casa più famosa d’Italia, Amedeo Goria, parlando della propria vita sentimentale, ha detto: “Io entro da single, spero che lei lo accetti”. Parole che hanno lasciato senza parole Alfonso Signorini, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli i quali, essendo a conoscenza della relazione del giornalista, non si aspettavano tale dichiarazione.

Goria, infatti, ha una compagna, Vera Miales che, dopo aver ascoltato le sue dichiarazioni, ha commentato pubblicando una serie di storie su Instagram e lanciando un messaggio al compagno che, nella casa, è circondato da tante donne bellissime.

Vera Miales, messaggio per il compagno Amedeo Goria

Vera Miales lancia un messaggio al compagno Amedeo Goria. “Sei single? Spero che lei accetti? Staremo a vedere amore mio”, ha commentato Vera pubblicando alcune Instagram Story. Nel corso della prima puntata, inoltre, Goria ha sottolineato come, essendo un uomo maturo, voglia godersi la propria libertà.

Come riporta Fanpage, anche in questo caso, non è mancato il commento di Vera. “Certo che ti conosco amore, non aver paura. Goditi la tua libertà, ma inizia a cancellare la parola singletudine dal tuo vocabolario! Altrimenti non troverai quando uscirai dalla casa”, ha scritto la Miales. Nelle prossime puntate ci sarà un confronto tra i due?

