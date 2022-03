Delia Gualtieri, prima moglie di Red Canzian/ Lasciata per Beatrice Niederwieser

Delia Gualtiero è la prima moglie di Red Canzian, anche lei cantante che ha collaborato diverse volte con l’ex marito. La donna ha debuttato in televisione nel 1971 fino a prendere parte al Festival di Sanremo nel 1972 con una canzone intitolata “Per amore ricomincerei”.

Il matrimonio con l’ex membro dei Pooh è avvenuto nel 1986 e insieme la coppia ha avuto una figlia di nome Chiara che ha deciso di seguire le orme dei genitori diventando una cantante. Il matrimonio tra i due musicisti si è concluso nel 1992 mentre Red Canzian aveva già incontrato la sua attuale moglie Beatrix Niederwieser.

Delia Gualtiero, dall’orchestra di paese al palco di Sanremo

I primi passi di Delia Gualtiero nel mondo della musica sono stati fatti con l’orchestra del suo paese (Malo, nel Vicentino) chiamata “I maladensi” e proprio durante una di queste esibizioni la donna venne scoperta da Carlo Alberto Rossi, autore di brani per Mina, che si accorse del suo talento e decise di lanciarla sul palcoscenico di Sanremo.

Delia Gualtiero non ha alcun tipo di social e per questo risulta molto difficile capire se la donna, una volta finita la sua storia con il musicista dei Pooh abbia ritrovato l’amore in qualcun altro. Nonostante però sia assente dalle scene musicali da diverso tempo, la donna ha ancora un fanclub attivo che tiene vive le sue canzoni.

