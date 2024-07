Delitti ai Caraibi 2: anticipazioni puntata 23 luglio 2024/ Morte di un medico durante una partita di paddle

Delitti ai Caraibi 2: cosa accadrà nella prossima puntata

Delitti ai Caraibi 2 tornerà in onda, in prima serata su Rete 4, martedì 23 luglio 2024, con due nuovi episodi che porteranno il comandante Mélissa Sainte-Rose e il capitano di polizia Gaelle Crivelli a collaborare per la risoluzione di nuovi casi senza trascurare le rispettive vite private e provando a non rompere quell’equilibrio che, con fatica e tanto lavoro, sono riuscite a trovare nonostante due caratteri e due modi di lavorare e di approcciarsi ai vari casi totalmente diversi.

Nella puntata in onda questa sera, Melissa e Gaelle si sono occupate del ritrovamento di una donna il cui corpo, dopo anni dalla scomparsa, riappare nella piscina di un albergo e di un piromane che si è dato alla fuga la cui identità ha lasciato senza parole entrambe. Nella puntata in onda martedì prossimo, invece, il comandante e il capitano di polizia saranno impegnate su nuovi casi di omicidio.

Anticipazioni Delitti ai Caraibi 2: una donna medico uccisa dagli attivisti?

Come svelano le anticipazioni di Delitti ai Caraibi 2, nel primo episodio della prossima puntata dal titolo “Omicidio in distilleria”, Elise, prima donna di colore a capo di una distilleria, viene minacciata avendo diversi nemici a causa del suo lavoro. Quando il marito muore, tutto fa pensare ad un incidente ma la polizia non crede a tale ipotesi e comincia una lunga serie di indagini per trovare il colpevole e portare a galla la verità.

Nel secondo episodio della prossima puntata di Delitti ai Caraibi 2 dal titolo “La grande lotta“, un medico che si batte per il diritto all’aborto muore mentre gioca a paddle. Le indagini della polizia partono immediatamente e si concentrano su alcuni attivisti che, contrari all’aborto, potrebbero essere coinvolti nell’omicidio.

