Delitti in Paradiso 10/ Anticipazioni ultimi episodi oggi 19 agosto: come finisce la stagione?

Delitti in Paradiso 10, anticipazioni ultimi episodi oggi 19 agosto

Slitta il finale di Delitti in Paradiso 10 tutto perché lo scorso 15 agosto la serie non è andata in onda. La rete ha preferito mandare in onda uno speciale sull’Afghanistan parcheggiano la serie che tornerà oggi, 19 agosto, proprio con gli episodi rimandati qualche giorno fa. La messa in onda di oggi prevede una vera e propria maratona, salvo cambiamenti, in cui il pubblico avrà modo di vedere gli ultimi due episodi della decima stagione, dal titolo Addio al celibato e Pastello rosso, e poi i primi due della prima stagione per un totale di 4 ore in compagnia della serie inglese.

Doc Nelle tue mani, replica/ Anticipazioni ultimi episodi 19 agosto: Sardoni minaccia Lorenzo

Ma cosa vedremo negli ultimi due episodi in onda oggi, 19 agosto, su Rai2? Ad aprire le danze sarà il penultimo episodio in cui torneremo a sentire parlare di Skip Marsden lo skipper che viene trovato morto sulla spiaggia, lontano dalla sua barca e dai quattro ospiti che avevano affittato il mezzo per una festa di addio al celibato. I quattro uomini sono ubriachi, il mezzo non si è mosso tutta la notte e il gommone era fuori uso e questo significa che le indagini partono subito in salita.

Prodigal Son/ Anticipazioni oggi 18 agosto: Malcolm e "Il Conte di Montecristo"

Due nuovi omicidi per Parker, come finirà la stagione?

Qualcuno ha ucciso Skip Marsden su una spiaggia colpendolo con un arpione piantato nel petto mentre la sua barca è lontana 11 miglia, come è arrivato lì? Parker e il suo team prenderanno in mano la situazione per cercare di capire chi ha portato Marsden sulla spiaggia e perché. Una sorpresa arriva dall’autopsia che rivela che nella gola della vittima sono stati ritrovati peli di cane, il suo, morto due mesi fa.

A quanto pare la vita dello skipper nasconde qualche segreto e proprio il suo amico a quattro zampe potrebbe rivelare qualcosa di più a riguardo. Nel secondo episodio della serata in compagnia con Delitti in Paradiso 10 ritroveremo l’attore Tobi Bakare nei panni del sergente JP Hooper. Sarà a quel punto che un uomo, Emmet, entra nella stazione di polizia con una pistola in mano, i vestiti sporchi di sangue e ammette di aver ucciso Gardenia Dujon, donna d’affari nel settore dei cosmetici naturali e sua amica.

Chicago Fire 8/ Anticipazioni episodi oggi 18 agosto: esplosioni misteriose a Chicago

L’uomo conferma l’omicidio e racconta quello che è successo ma sarà Parker a capire che qualcosa non quadra e forse Emmet pensa di aver commesso un delitto che in realtà non è andato in scena. Scavando nel passato della Dujon vengono a gala nuovi dettagli che cambiano la visione delle cose grazie agli inquirenti, ma davvero Emmet ha ‘sognato’ tutto e chi ha manomesso i suoi ‘ricordi’? Lo scopriremo questa sera.



© RIPRODUZIONE RISERVATA