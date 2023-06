Delitti in Paradiso 12: anticipazioni prima puntata 21 giugno 2023/ Nuovo caso per l’ispettore Parker

Delitti in Paradiso 12, dove vedere la prima puntata

Per gli appassionati del mondo crime e delle inchieste all’insegna del mistero, torna questa sera, 21 giugno, alle 21.20 su Rai 2: Delitti in Paradiso. La dodicesima stagione della serie franco-britannica propone una nuova carrellata di puntate con nuovi enigmi da dirimere e sarà sempre ambientata sulla meravigliosa isola di Saint Marie. Per l’ispettore Neville Parker si prospettano nuove avventure che terranno i telespettatori con il fiato sospeso e l’appuntamento con il primo episodio della dodicesima stagione di Delitti in Paradiso è questa sera, in prima serata, su Rai 2.

Delitti in Paradiso 12 sarà disponibile per la visione, oltre che ogni mercoledì alle 21.20 su Rai 2, anche in streaming e on demand grazie alla piattaforma digitale Rai Play. Inoltre, sempre questa sera, dopo la prima puntata inedita di Delitti in Paradiso 12, verrà trasmessa ogni mercoledì una replica della stagione precedente così da mantenere un filo conduttore solido con la trama della nuova stagione del serie tv franco-britannica.

Delitti in Paradiso 12, la trama della prima puntata: “La grande oscurazione”

Delitti in Paradiso 12, in onda da questa sera alle ore 21.20 su Rai 2, propone una nuova avvincente trama che sarà sempre caratterizzata dalle sfumature crime che l’hanno resa tra le serie tv più longeve del genere. La prima puntata, dal titolo: “La grande oscurazione” si aprirà con l’immancabile protagonista, l’ispettore Parker, alle prese con un nuovo caso di omicidio. Il deceduto in questione è un apprezzato astronomo che poco prima di perdere la vita era alle prese con un importante progetto.

La morte dell’astronomo sembrerà essere legata proprio alla tipologia di progetto che stava portando avanti. Con i suoi colleghi era infatti impegnato nell’osservazione dell’allineamento di Giove e Saturno, un evento letteralmente unico. Nel frattempo, per l’ispettore Parker sarà anche tempo di riflettere sulla relazione con conclusa con Florence, senza escludere la possibilità di tornare a mettere in gioco i propri sentimenti. Avrà un ruolo importante nella prima puntata di Delitti in Paradiso 12 anche il commissario Selwyn Patterson, impegnato con un mistero di famiglia particolarmente difficile da dirimere.











