Delitti in Paradiso 13, anticipazioni seconda puntata 10 aprile 2024/ Neville indaga su una morte misteriosa

Delitti in Paradiso 13, anticipazioni 2a puntata: la misteriosa morte di una ricca filantropa

Questa sera va in onda la seconda puntata di Delitti in Paradiso 13, la fiction franco-britannica ambientata sull’isola caraibica di Saint Marie. La tredicesima stagione della serie, il cui cast è composto da Ralf Little, Don Warrington, Shantol Jackson, Tahj Miles, Ginny Holder e Élizabeth Bourgine, ha preso il via lo scorso mercoledì 3 aprile con il primo episodio, intitolato Ricatto. Neville Parker si è occupato del tentato omicidio del commissario Selwyn Patterson, colpito da un proiettile in uno yacht club durante il festeggiamento per i suoi cinquanta anni di servizio in polizia.

Nel secondo episodio in onda questa sera, secondo le anticipazioni riportate dall’Ufficio Stampa Rai, una ricca filantropa di nome Nancy Martin, ospite di una casa di riposo, muore pugnalata con uno dei suoi ferri da maglia, mentre quasi tutti i sospettati del caso sono occupati a giocare a bingo. Per l’ispettore Neville e la sua squadra la vicenda si rivela più complessa del previsto. Nel frattempo, il commissario Selwyn Patterson fatica a riprendersi dalle conseguenze delle ferite causate dal suo attentato.

Delitti in Paradiso 13, anticipazioni e trama

Delitti in Paradiso 13 riporta al centro dell’attenzione le indagini dell’ispettore Neville Parker che, tra mari cristallini e la natura rigogliosa dell’isola caraibica, è impegnato nella risoluzione dei casi più complicati. In questa nuova stagione il meticoloso ispettore inglese, interpretato da Ralf Little, deve affrontare nuove sfide investigative e sarà alle prese con misteriosi omicidi. Dopo la puntata di questa sera, nelle successive dovrà indagare sulla morte di uno chef avvelenato con la linfa di una pianta, su un assassinio in ascensore e non solo.

L’intuito infallibile e le grandi capacità investigative aiuteranno Parker, come sempre, a trovare i responsabili dei crimini commessi, mentre sul piano personale e sentimentale, dopo la grande delusione d’amore subita, Neville decide di rimettersi in gioco: dal passato riaffiora non solo un’antica passione, ma anche una segreta ammiratrice, fan del suo blog.

Delitti in Paradiso 13 dove vederlo in tv e in streaming

La seconda puntata di Delitti in Paradiso 13 va in onda questa sera, mercoledì 10 aprile 2024, in prima serata su Rai 2 alle 21.20. Oltre alla messa in onda in tv, è disponibile anche la visione in streaming sulla piattaforma di Raiplay.

