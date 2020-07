Delitti inquietanti/ Su Rete 4 il film con Steven Seagal (oggi, 8 luglio 2020)

Delitti inquietanti va in onda su Rete 4 per la prima serata di oggi, mercoledì 8 luglio, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di un nel film è realizzato nel 1996 negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica Seagal Nasso Productions mentre la distribuzione ai botteghini stata gestita dalla Warner Bros. La regia di questo film è curata da John Gray, il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti da Kevin Brodbin, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Rick Bota, il montaggio è stato eseguito da Donn Cambern e le musiche della colonna sonora sono state composte da na Trevor Rabin. Nel cast sono presenti Steven Seagal, Keenen Ivory Wayans, Bob Gunton, Brian Cox, John M. Jackson, Michelle Johnson e Stephen Tobolowsky.

Delitti inquietanti, la trama del film

In Delitti inquietanti ci troviamo nella città di New York dove un detective di nome Jack Cole si sta facendo apprezzare per le sue capacità di saper risolvere ogni genere di crimine. Un detective che seppur utilizzi metodi non proprio ortodossi riesce ad ottenere dei risultati straordinari che gli hanno permesso di diventare famoso all’interno del corpo di polizia. Infatti un giorno viene contattato dal distretto di Polizia di Los Angeles affinché possa dare il proprio supporto per risolvere un caso diventato davvero inquietante. Infatti un serial killer sta terrorizzando l’intera città californiana con una serie infiniti omicidi che presentano un modus operandi similare. Il killer dopo aver individuato la sua vittima, la cattura e la porta in un posto sicuro e ben nascosto.

Qui dopo averla torturata sia dal punto di vista fisico che psicologico la uccide per poi crocifiggerla permettendo in secondo tempo alle forze dell’ordine di ritrovarla. La vicenda si dimostra anche piuttosto inquietante dal punto di vista personale per il detective in quanto tra le vittime ci sarà anche la sua ex moglie che da qualche anno era tornata a vivere a Los Angeles dopo la fine della loro rapporto matrimoniale. Il detective newyorkese per poter risolvere questa faccenda dovrà far leva su tutte le proprie competenze e sul proprio fiuto e soprattutto dovrà analizzare in maniera accurata le scene del crimine in maniera tale da poter ritrovare le tracce che possano permettergli di mettersi sulle calcagna del Killer per una vera e propria corsa contro il tempo per evitare che nuove vittime innocenti possano cadere nella sua tela.



