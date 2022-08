Delitto sul lago/ Su Rete 4 il film con Jean-Yses Bertellot

Delitto sul lago, film di Rete 4 diretto da Jean -Marc Rudnicki

Delitto sul lago è un film giallo e poliziesco di produzione francese del 2016 che andrà in onda oggi, 29 agosto, a partire dalle 16,55 su Rete 4. La regia è affidata a Jean -Marc Rudnicki, gli interpreti sono: Jean-Yses Bertellot, Corinne Touzet, Marc Samuel e Marc Robert. Il film è stato prodotto per i circuiti televisivi e pertanto non è stato distribuito nella sale cinematografiche.

Le riprese si sono svolte in alcune località francesi, nei pressi del lago Lemano in Svizzera e a Losanna. Il protagonista principale, Jean-Yves Bertellot è un attore francese che ha interpretato molte pellicole nazionali. Nel 2004 ha preso parte con un piccolo ruolo al film di Ron Howard Il codice da Vinci.

Corinne Touzet, oltre ad essere attrice è anche produttrice e regista televisiva. La sua notorietà la si deve al ruolo di Isabelle Florent nella serie televisiva Il comandante Florent. In Italia è stata diretta da Marco Bellocchio nel film La visione del Sabba.

Delitto sul lago, la trama del film

Il racconto di Delitto sul lago si svolge in una piccola cittadina francese, Évian, dove tre giorni prima dell’inizio di un piccolo festival locale, viene ritrovato un uomo senza vita nelle acque del lago Lemano. Dopo aver provveduto al riconoscimento del corpo, si scopre che è un uomo d’affari di origine svizzera.

In seguito ad accurate indagini, si scopre che si tratta di un omicidio e del caso vengono chiamati ad indagare i poliziotti del comando di Losanna. Stando alle ricerche effettuate, gli inquirenti riescono ad affermare che l’uomo è annegato dopo essere stato colpito da una scultura che simboleggia una creatura fantastica e ciò richiama ad una antica e misteriosa leggenda del posto.

La coppia di poliziotti incaricati di svolgere le indagini sono Louis Jolly, francese e Sandrine Zermatten, una poliziotta svizzera. Ben presto, i due, scoprono che l’omicidio è solo il primo di una serie e comprendono che il killer possa essere animato dalla sete di vendetta, pertanto, il mistero si fa sempre più fitto.

A complicare ulteriormente le indagini, intervengono tanti personaggi che rendono ancora più difficile la risoluzione del caso. Intanto, una ragazza, compagna di un uomo deceduto 5 anni prima, che avrebbe potuto aiutare i poliziotti, ad un tratto, sparisce nel nulla. Ai due detective non resta che interrogare tutti gli abitanti del posto, scoprendo così tanti tradimenti, misteri e passioni che coinvolgono le persone meno sospette, persino alcuni poliziotti. I due poliziotti iniziano una corsa contro il tempo al fine di riuscire a risolvere il caso, prima che l’assassino possa uccidere nuovamente.

