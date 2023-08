Demet Ozdemir sbarca a La Mostra del Cinema di Venezia/ Vuota il sacco sul segreto con Can Yaman?

Demet Ozdemir é attesa al Festival del Cinema di Venezia

Demet Ozdemir torna al centro del gossip made in Italy, complice la voce che la vede protagonista di un “ritorno di fiamma” con Can Yaman, sulla scia dello spoiler che darebbe i divi turchi prossimi allo sbarco a Venezia. I due attori originari della Turchia da anni rappresentano, nell’immaginario collettivo degli appassionati telespettatori in Italia, la coppia vip attori per antonomasia e nasconderebbero un amore top secret, forse interrotto e ora ripreso, ma pur sempre clandestino. Fan ed esperti di TV e gossip presumono che Can Yaman e Demet Ozdemir stiano ad oggi nascondendo una storia d’amore condivisa nella vita reale al di là del set della fiction che li ha resi popolari in Italia, Daydreamer, che li ha visti interpretare i protagonisti dell’amore tra il fotografo Can e la pubblicista copywriter Sanem.

Tra i due attori, negli anni, si sono ad oggi registrati anche avvistamenti di coppia lontano dal set e i due non hanno mai confermato né smentito il rumor sul loro amore top secret, intervallato da due storie di dominio pubblico come la lovestory del divo con Diletta Leotta e il matrimonio della diva con Ozughan Koc, entrambi giunti alla fine. Questo, in aggiunta al defollow che nel 2020 vedeva i turchi smettere di seguirsi via social, come una rottura tacita tra i due.

Can Yaman e Demet Ozdemir di nuovo vicini: il sentiment sul “ritorno di fiamma”

Ma ora i due divi si direbbero di nuovo vicini, tanto che con lo sbarco dell’attrice al Lido per la Mostra del Cinema di Venezia, previsto per il 2 settembre 2023, Demet Ozdemir e Can Yaman potrebbero rivedersi pubblicamente come coppia all’atteso evento. Alla kermesse cinematografica, l’attrice é attesa per il Premio Kinéo, una premiazione che si svolge nell’ambito dell’ottantesima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. La diva turca sarà premiata, per la sua interpretazione nella serie tv La ragazza e l’ufficiale. Insieme a lei verranno premiati anche Laura Morante per il film Il Colibrì e il regista Julian Schnabel per la pellicola Lo scafandro e la farfalla. Stando a quanto rivelato da Alessandro Rosica, molto interessato al gossip turco, in quell’occasione di premiazione l’attrice potrebbe incontrare Can Yaman, e forse anche in vista di un grande comeback della coppia dentro e fuori il set : “Sia Demet che Can sono single e si sentono come hanno sempre fatto. Quando capita si vedono, anche se lontano dai riflettori”.

