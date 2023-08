Can Yaman e Demet Ozdemir, passione “in gran segreto”?/ Esplode il gossip sul ritrovato amore vip

Can Yaman e Demet Ozdemir nascondono una lovestory top secret? Esplode il gossip del segreto turco

Entrambi popolari per il ruolo di attori coperto nel cast della fiction, Daydreamer- Le ali del sogno, Can Yaman e Demet Ozdemir tornano al centro del gossip made in Italy. Accade relativamente al nuovo pettegolezzo che vede i beniamini del piccolo schermo nuovamente vicini e complici, in un amore clandestino mai ufficializzato in confidenza con i media, almeno non da parte dei diretti interessati.

I fan della presunta coppia vip così come amanti ed esperti di gossip hanno dato vita alla fiamma del pettegolezzo, secondo cui dentro e fuori il set della fiction Mediaset, Daydreamer, Can Yaman e Demet Ozdemir nascondessero il segreto di una loro lovestory, soprattutto alla luce di diversi avvistamenti di coppia che si susseguono da anni. E, intanto, il pettegolezzo torna sulla cresta dell’onda del gossip made in Italy, con la voce segnalante che i due attori turchi siano in procinto di svelare la loro sospetta lovestory top secret, e la rivelazione avverrebbe solo dopo l’annuncio di un nuovo progetto che li vedrebbe co-protagonisti sulle reti Mediaset.

Can Yaman e Demet Ozdemir verso un nuovo progetto Mediaset

Il nuovo progetto unitamente all’amore che vincolerebbero i divi turchi potrebbe segnare il grande “ritorno di fiamma” tra i due vip del piccolo schermo, agli occhi dei fan di quest’ultimi che da sempre vedono Can Yaman e Demet Ozdemir innamorati in gran segreto. Questo, nonostante la battuta d’arresto della presunta lovestory, palesatasi all’occhio pubblico nel 2020, anno in cui Can Yaman e Demet Ozdemir segnavano il defollow,smettendo di seguirsi a vicenda via social, quasi come a voler troncare ogni tipo di rapporto tra loro, pubblicamente.

Ma, stando al gossip lanciato tra le pagine di Grand Hotel, Can Yaman e Demet Ozdemir potrebbero molto presto fare un grande coming-out: “C’é chi addirittura chi ipotizza che, in realtà, Can e Demet non si siano mai lasciati, e che le storie con Diletta Leotta e Oguzhan Koc siano state architettate per coprire la loro relazione, consumata per tutto questo tempo in gran segreto”, fa sapere la rivista, menzionando l’ultima ex di Can Yaman e l’ormai ex marito di Demet Ozdemir . La fiamma dell’amore tra i divi turchi si sarebbe riaccesa quando Can, infortunatosi di recente sul set de El Turco, è tornato a Istanbul per settimane allo scopo di seguire una terapia, occasione in cui lui avrebbe ripreso i rapporti intimi con Ozdemir. Al momento i due si trincerano in un silenzio mediatico, rispetto al gossip che li vedrebbe di nuovo vicini e complici, anche unitamente alla voce che li annuncia prossimi al nuovo progetto di una fiction sulle reti TV e streaming Mediaset.

