Demetra Hampton sposa Paolo Filippucci/ Segreta la data del matrimonio: “Aspetto da…”

Demetra Hampton, ex naufraga de L’isola dei famosi, sta per convolare a nozze. La data del matrimonio tra la sexy attrice di origine americana e l’imprenditore Paolo Filippucci è ancora top secret. Ma un amico della coppia ha svelato a Nuovo che si sposeranno tra pochi giorni. Dopo un lungo fidanzamento, i due hanno deciso di fare sul serio. “Da undici anni aspettavo questo giorno, sono molto emozionata e felice”, racconta la diretta interessata tra le pagine del magazine diretto da Riccardo Signoretti. “Sarà una sorpresa per tutti, una gran festa per chi ci vuole bene”, spiega. “Mi ha corteggiato davvero tanto. Se la nostra vita cambierà quando saremo marito e moglie? E come se fossimo già sposati. Però la nostra sarà una cerimonia bellissima”. Paolo ha chiesto la sua mano in un ristorante speciale: “Quello dove ci siamo conosciuti nell’agosto del 2008. Paolo mi ha corteggiato tantissimo: io stavo per volare in America e lui in Croazia”.

Demetra Hampton si sposa

Demetra Hampton poi, svela i dettagli dell’inizio della loro relazione: “Mi ha detto di non partire: «Non vado in Croazia se vieni a cena con me domani sera…». Io gli ho risposto di partire pure per le sue vacanze che io sarei andata a Los Angeles”. Poi aggiunge: “Quella sera con sé aveva tre bambini. Gli dissi: “Torna a casa da tua moglie”, e invece erano le sue nipoti! Mi ha chiamata spesso quando ero negli Stati Uniti e mi mandava anche molti messaggi. Poi, al mio rientro in Italia, mi ha invitata un paio di volte a cena e alla fine io ho accettato di vederlo. Ci siamo piaciuti immediatamente, ma ci siamo messi insieme dopo un mese”. “Cosa mi piace di lui? – aggiunge – La sua pazienza e la sua precisione. E poi è un bellissimo uomo, è gentile e mi fa sempre ridere tanto. È anche molto romantico: lo è ancora oggi dopo tanti anni, e ciò mi sorprende. come se fosse sempre il primo giorno”. L’attrice conclude raccontando di essersi commossa moltissimo dopo avere ricevuto l’anello: “Ho risposto subito di ‘Sì’ e gli ho detto Ti amo!”.

