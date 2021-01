Demi Moore sfila per Fendi: “Volto irriconoscibile”/ Foto in passerella allarma i fan

L’attrice americana Demi Moore, 58 anni, ha lasciato per un attimo i set per mettersi alla prova in passerella. La star ha fatto la sua apparizione in passerella alla prima sfilata di Haute Couture Fendi firmata da Kim Jones durante la settimana dell’alta moda di Parigi, mercoledì 27 gennaio. Le immagini della Moore ‘modella per un giorno’ hanno fatto il giro del web e hanno però anche scatenato un bel po’ di domande.

In passerella, l’attrice ha mostrato una scollatura mozzafiato, lunghi capelli nero corvino raccolti in una elegante acconciatura, ma ciò che ha rapito l’attenzione è stato il suo volto, da qualcuno ritenuto ‘irriconoscibile’. E, in effetti, l’espressione fortemente imbronciata, gli zigomi particolarmente accentuati e segnati – quasi come a ‘risucchiarle’ il volto – hanno destato domande e preoccupazioni. “Che cosa è successo a Demi Moore?” hanno dunque iniziato a chiedersi in tanti.

Demi Moore, chirurgia plastica o trucco fatto male?

Bellissima e statuaria come sempre, Demi Moore ha però sfoggiato un volto diverso dal solito, che in qualche modo ha allarmato i fan che hanno dunque iniziato a chiedersi se sia il frutto di un intervento di chirurgia plastica o di un trucco troppo forte e poco adatto all’attrice. Potrebbe essere questa seconda ipotesi quella giusta, anche perché, in una intervista del 2019 al Daily Mirror, Demi Moore aveva spiegato di non essere una fan della chirurgia plastica come possibilità di ‘ringiovanimento’: “è un modo per combattere la tua nevrosi — le sue parole — Il bisturi non ti renderà felice”.

