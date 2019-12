Denis e Manuel Dosio/ Karina Cascella: “belli ed educati, complimenti alla mamma”

Denis e Manuel Dosio, fratelli, influencer e modelli, incantano gli opinionisti e il pubblico di Pomeriggio 5. Nello spazio del talk, Barbara D’Urso si è occupata dei baby modelli. Denis e Manuel che hanno iniziato a lavorare insieme nel mondo della moda, davanti alle telecamere del programma di canale 5, sfoggiano la loro bellezza e la loro unione. Denis, oggi, è uno degli influencer più seguiti dai giovanissimi, ma la sua carriera è iniziata nel mondo della moda dove ha seguito le orme del fratello Manuel più grande di tre anni. Oggi, Denis e Manuel condividono la loro passione per la moda e, insieme, sono diventati dei modelli per i giovanissimi. Tra i fans di Denis c’è anche Perla Maria, la figlia di Maria Monsè che, in collegamento da Roma, porta i saluti della sua bambina a Denis Dosio.

DENIS E MANUEL DOSIO, I COMPLIMENTI DI KARINA CASCELLA: “BELLI ED EDUCATI”

Karina Cascella, prossima ai quarant’anni come ha dichiarato lei stessa, a Pomeriggio 5, dopo aver visto un filmato dedicato a Denis e Manuel Dosio, si complimenta con i genitori dei due fratelli. “Oggi siamo in due”, esordisce Denis salutando la D’Urso e gli altri opinionisti. L’ingresso dei fratelli Dosio, però, procura una piccola smorfia sul viso di Raffaello Tonon al punto che la D’Urso, notandola, immagina che l’opinionista sia invidiosa degli addominali dei due fratelli. Ironia a parte, a spendere parole positive per Denis e Manuel è Karina Cascella: “Dei ragazzi di oggi e io, ormai, essendo vicina ai quaranta posso dire i ragazzi di oggi, si parla sempre un po’ male. si parla dell’arroganza, del fatto che siano maleducati, ma questi due ragazzi sono gentilissimi, educatissimi e faccio i complimenti alla mamma”. Barbara D’Urso, d’accordo con la Cascella, aggiunge poi: “hanno anche talento perchè l’altra sera, a Non è la D’Urso, abbiamo buttato Denis fuori dalla scala a fare un nostro esperimento sociale quindi con la telecamere nascosta ed è stato bravissimo”.

