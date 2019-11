Maria Monsè “Cresima da favola per Perla”/ I follower “Una cosa semplice proprio…”

Soddisfazione da parte della showgirl Maria Monsè, dopo la festa per la Santa Cresima della figlia, Perla Maria Paravia. E’ stato lo stesso volto noto del piccolo schermo ad esternare la propria soddisfazione su Instagram, pubblicando una foto in cui ha ripreso l’articolo dedicato all’evento da parte del quotidiano Il Tempo, con l’aggiunta della didascalia: “È stata una CRESIMA DA FAVOLA ! Grazie a tutti coloro che hanno collaborato. PERLA SI È sentita una VERA PRINCIPESSA”. I follower della Monsè, a dire il vero, non hanno reagito benissimo, per lo meno alcuni, e molti non hanno condiviso l’eccessivo sfarzo della festa, scrivendo “Ma e’ una cresima!!! … non una festa in riviera romagnola…”, e ancora “La Cresima è tutto altro che sentirsi Principessa per una limousine ma è scegliere di vivere cristianamente …si riceve l olio con un Sigillo del Signore”.

MARIA MONSE’ E LA CRESIMA DELLA FIGLIA: “ALTRO CHE FESTA DI TAYLOR MEGA…”

Numerosi comunque coloro che hanno approvato il grande show, come ad esempio Gioia che ha scritto, sempre su Instagram: “Si una bella festa, auguri ancora a la bellissima perlamaria”. C’è chi poi tira in ballo Taylor Mega, che recentemente ha dato vita ad un mega party tutto in rosa: “Queste si che sono feste – scrive un’altra follower – altro che taylor mega…. Complimenti”. Maxel, invece, la butta sull’ironia: “Na cosa semplice semplice…..”. Per la cronaca, la festa di Perla Maria è iniziata con una lunghissima limousine ovviamente di colore rosa shocking, che ha atteso la festeggiata fuori dai cancelli della scuola. Una volta aperte le portiere dell’auto, poi, sono usciti una marea di palloncini, e madre e figlia sono salite sull’auto che le ha portate presso un lussuoso appartamento situato in zona Parioli di Roma. In tinta anche il vestito del loro chiwawa, la piccola Lady Dior, ovviamente tutta rosa per l’occasione. Numerosi i vip presenti al party, come Nadia Bengala, Emanuela Titocchia, le cantanti Rita Sensoli e Maria Federica Selvi, e molti altri.

