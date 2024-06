Denise Esposito, chi è la compagna di Gigi D’Alessio/ Sempre innamorati. E il pancione di lei cresce…

Forse agli inizi della loro storia d’amore, non tutti credevano che avrebbero percorso così tanta strada insieme, l’uno al fianco dell’altra. Invece Gigi D’Alessio e la sua compagna Denise Esposito hanno stupito chi non credeva in loro, vissuto momenti emozionati e di grande commozione, diventando genitori del piccolo Francesco e, a breve, del secondo figlio che amplierà ulteriormente la famiglia del cantante. Dopo il matrimonio finito male con Carmela Barbato e la relazione turbolenta con Anna Tatangelo, Gigi D’Alessio ha voltato pagina con Denise, un’affascinante ragazza napoletana che non fa parte del mondo dello spettacolo e che con la sua semplicità ha conquistato il cuore di Gigi e dei fan.

I due, come dicevamo, sono recentemente finiti al centro del gossip per “colpa” di quel pancione che Denise giustamente sfoggia con grande orgoglio e tenerezza. La notizia della gravidanza era arrivata qualche settimana fa, quando il cantante in un’intervista radiofonica si era detto emozionantissimo per il sesto figlio. Poi sono arrivate le foto, anche sui social, con la coppia che attende trepidamente.

Gigi D’Alessio e la compagna Denise Esposito si preparano ad accogliere il secondo figlio

Dovremmo essere quasi agli sgoccioli dato che il periodo caldo dovrebbe essere proprio quello estivo. La lieta notizia ha letteralmente travolto di entusiasmo D’Alessio e consorte, che non vedono l’ora di allargare la famiglia e accogliere il secondo figlio. Per D’Alessio e la sua compagna è un sogno che si realizza, a cui evidentemente tenevano moltissimo.

“Calo delle nascite? È perché i figli li faccio tutti io”, la battuta di Gigi durante Viva Radio2. Il cantante, infatti, ha già 5 figli, avuti dalle relazioni con la prima moglie Carmela e con Anna Tatangelo. Adesso però l’attenzione è tutta sulla sua amata Denise, pronta a vivere per la seconda volta una delle emozioni più grandi della vita.

