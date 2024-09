Denise Esposito per tutti è la compagna di Gigi D’Alessio, il cantautore napoletano e giudice di The Voice che pochi mesi fa è diventato papà per la sesta volta. Proprio così, D’Alessio dopo la tormentata relazione con Anna Tatangelo ha conosciuto la nuova compagna Denise Esposito grazie ad alcuni amici in comune. Il primo incontro tra i due c’è stato a Capri dopo un concerto tenuto dal cantante; voci di corridoio hanno rivelato che a farli conoscere sarebbero stati proprio i figli più grandi del cantautore. Nonostante la differenza d’età di ben 26 anni, tra Denise Esposito e Gigi D’Alessio è scattata la scintilla che li ha fatti perdutamente innamorata. Lei, di professione avvocatessa, ha fatto breccia nel cuore del cantautore che poco tempo dopo l’ha voluta con lui nella sua villa all’Olgiata a Roma dove per 14 anni ha convissuto con la ex Anna Tatangelo.

Un incontro che ha cambiato la vita di Gigi D’Alessio che con Denise Esposito non solo è tornato ad amare, ma anche diventato padre per ben due volte. Dopo i primi tre figli nati dal matrimonio con l’ex moglie Carmela Barbato e il figlio Andrea nato dall’amore con Anna Tatangelo, D’Alessio ha avuto anche due figli con la nuova compagna Denise Esposito.

Denise Esposito, la compagna di Gigi D’Alessio: “è una ragazza dolcissima”

Una gran bella famiglia allargata quella formata da Gigi D’Alessio e la compagna Denise Esposito. Nel 2022 dal loro amore è nato Francesco, il sesto figlio del cantautore, ma il primo per la compagna. “Francesco, benvenuto alla vita” – così D’Alessio ha accolto il piccolo condividendo la grande gioia di essere diventato papà per la quinta volta sui social. Proprio D’Alessio dalle pagine di Novella 2000 ha parlato del rapporto con la compagna Denise Esposito confessando: “sto benissimo, divento papà a gennaio del mio sesto figlio e ho accanto una ragazza dolcissima. La mia vita con lei a Roma è molto felice”.

Non solo, il cantautore durante l’intervista ha anche aggiunto: “Io ho sempre pensato a costruire una famiglia e fare di tutto per farla andare avanti. Non sono mai stato un put***iere”. Lo scorso luglio dalla loro unione è nata Ginevra, la settima figlia di D’Alessio.