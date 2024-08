Denise Esposito è la nuova fidanzata e compagna di vita di Gigi D’Alessio che, dopo la fine della turbolenta relazione con Anna Tatangelo, ha ritrovato il sorriso e l’amore tra le braccia della giovanissima avvocatessa napoletano. Galeotto è stato un incontro post concerto a Capri quando, alcuni amici in comune, hanno presentato al cantautore napoletano la bella Denise. Un vero e proprio colpo di fulmine per la voce di “Non dirgli mai” che, nonostante la differenza di età di 26 anni, ha creduto sin da subito nella possibilità di costruire un futuro con la 31enne napoletana.

I due, infatti, fanno coppia fissa dal Natale del 2020 e da allora non si sono mai più lasciati. Anzi dopo aver ufficializzato il loro amore nel 2021, Gigi e Denise il 24 gennaio del 2024 hanno accolto il primo figlio Francesco. Si tratta del primo figlio per la 31enne napoletana e il quinto per l’artista napoletano.

L’amore di Gigi D’Alessio per la fidanzata Denise Esposito

Prosegue alla grande la storia d’amore tra Denise Esposito e Gigi D’Alessio. Dalla loro unione, infatti, dopo la nascita di Francesco è arrivata anche una seconda figlia di nome Ginevra data alla luca nel 2024. “Sto benissimo, divento papà a gennaio del mio quinto figlio e ho accanto una ragazza dolcissima. La mia vita con lei a Roma è molto felice” – ha detto il cantautore napoletano che oggi è felice accanto alla sua fidanzata.

Non solo sempre D’Alessio parlando della sua nuova vita privata e sentimentale con Denise ha confessato: “sono molto felice della mia vita con Denise, perché a differenza di molte altre persone non vuole assolutamente apparire. Lei è molto felice della sua vita ed è molto restia a incontrare giornalisti e fotografi. È molto riservata ed essendo io un uomo di spettacolo e un artista, apprezzo molto questa riservatezza e questo non voler apparire là dove magari altri l’hanno voluto”.

