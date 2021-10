Denise Esposito fidanzata Gigi D’Alessio contro la Tatangelo/ “Siete brutti dentro”

Dopo le dichiarazioni di Anna Tatangelo nei confronti del suo ex marito Gigi D’Alessio e della sua nuova compagna Denise Esposito, la giovane ragazza non è rimasta indifferente. Negli studi di Verissimo, Anna Tatangelo aveva manifestato un certo fastidio per essere venuta a conoscenza del figlio in arrivo per il cantante napoletano solo dai giornali, Anna Tatangelo ha detto: “Lo abbiamo saputo dai giornali. Io sono una mamma e il mio dovere è quello di proteggere Andrea. Gli ho spiegato che la mamma e il papà ci sono sempre. Voglio solo la sua serenità, quella di Andrea. Farò sempre tutto il possibile per vederlo sorridere e mi fermo qui, proprio perché non voglio entrare in alcuni meccanismi. A volte fermarsi è anche un modo per tutelare i figli”.

Le affermazioni della cantante non sono andate giù a Denise Esposito, che ha deciso di pubblicare una frase su Instagram che è stata interpretata da tutti come una frecciatina nei confronti di Anna Tatangelo: “Non curatevi solo del corpo, che poi siete brutti dentro”. Secondo la ragazza quindi, Anna Tatangelo ha dimostrato di essere solo apparenza a discapito della sensibilità.

Denise Esposito non ha accettato la critica di Anna Tatangelo

La volontà di fermarsi di Anna Tatangelo non è bastata a Denise Esposito che si è sentita attaccata in prima persona per le scelte personali prese con il suo compagno in merito al loro figlio, il primo per la 28enne napoletana e il quinto per il cantante, che ha già avuto tre figli dall’ex moglie Carmela Barbato, e Andrea, nato dalla relazione con Anna Tatangelo.

La storia tra Denise Esposito e Gigi d’Alessio è stata tenuta dai due segreta per molto tempo, infatti, è stata ufficializzata solo questa estate quando la ragazza era già al sesto mese di gravidanza. Gli amici della coppia hanno confidato che tra i due “È vero amore, è una relazione molto solida e Gigi è finalmente sereno accanto a lei”.

