Denise Esposito, fidanzata Gigi D’Alessio: prima foto figlio Francesco/ Boom di like…

Denise Esposito: amore riservato con Gigi D’Alessio

La storia d’amore tra Denise Esposito e Gigi D’Alessio, nata dopo la fine della lunga relazione tra il cantautore napoletano e Anna Tatangelo, non è mai stata esposta nè da Denise nè da Gigi che hanno vissuto e continuano a vivere il loro amore in modo discreto e riservato. Sia durante la gravidanza che dopo il parto, Denise ha condiviso pochissimo della sua vita privata. Sul proprio profilo Instagram, scorrendo tra le varie foto, c’è solo un video di coppia pubblicato lo scorso ottobre e una sola foto con il pancione condivisa lo scorso febbraio. Successivamente, dopo aver partorito, Denise aveva annunciato la nascita del suo primo figlio, frutto del suo amore con D’Alessio, condividendo solo la foto di una manina.

La coppia non aveva mai condiviso sui social una foto del piccolo Francesco, questo il nome del quinto figlio di Gigi, nato dopo Claudio, Ilaria e Luca, figli del matrimonio con Carmela Barbato e Andrea, frutto del suo amore finito con Anna Tatangelo. Nelle scorse ore, però, Denise ha deciso di fare un’eccezione.

Denise Esposito e la prima foto del figlio Francesco

Mamma innamorata del suo bambino, Denise Esposito ha deciso di pubblicare, per la prima volta, una foto in cui lascia intravedere un piccolo Francesco che si diverte in acqua. Una foto pubblicata tra le storie e che mostrano il bambino che cresce e che si diverte a giocare in una piccola piscina. Lo scorso aprile, invece, mamma Denise aveva pubblicato una tenera foto della bocca scrivendo: “Chiederci un bacio e volerne altri cento”.

La foto del piccolo Francesco ha conquistato tutti i fan di Gigi D’Alessio che, invece, sul proprio profilo Instagram evita di condividere troppi dettagli della sua vita privata.

