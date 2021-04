Denise Pipitone, oggi test sangue Olesya Rostova/ Piera Maggio ‘ostaggio‘ tv russacc

Invece che un reality show potremmo chiamarlo reality “choc”: perché purtroppo la storia di Denise Pipitone, della madre Piera Maggio e della giovane ragazza russa Olesya Rostova, sta diventando sempre più una “fiction” costruita sul dolore delle persone (questo realissimo) per qualche picco di share in più. Dovrebbe concludersi oggi alle ore 19 l’incredibile (e insostenibile) tira e molla dalla Russia per il confronto sul test del gruppo sanguigno delle due ragazze “protagoniste” di questa triste storia: si dovrebbe scoprire oggi – dopo che per 2 settimane il primo canale russo ha “tirato in lungo” – se Olesya Rostova, la ragazza di Mosca rapita da piccola e senza memoria dei suoi primi 4 anni di vita, è realmente Denise Pipitone, la piccola sparita da Mazara del Vallo l’1 settembre 2004 e mai più ritrovata.

Lo “scoop” riguarda tra l’altro manco il test del Dna, ma solo il gruppo sanguigno: i risultati in Russia li hanno da giorni ma per motivi di share e di opportunità mediatica il programma “Lasciali Parlare” è giunto fino a oggi con l’annuncio della messa in onda finalmente del caso Olesya-Denise. Addirittura è stato diffuso un frammento dell’intervista alla bionda ragazza di Mosca (che ricorda nei tratti la madre di Denise, Piera Maggio) durante una seduta di ipnosi per mostrare quanto poco ricordi dei suoi primi 4 anni di età.

DENISE PIPITONE: IL “REALITY” DELLA TV RUSSA

Un “circo mediatico” l’ha definito il legale della famiglia Pipitone, Giacomo Frazzitta, che oggi parteciperà alla trasmissione una volta per tutte: «Ho appena ricevuto la comunicazione, via mail, dall’avvocato di Olesya, a questo punto parteciperò al programma russo. Ma non posso dire nulla nel merito», ha spiegato ieri sera all’Adnkronos il legale dichiarando dell’embargo ricevuto sui contenuti della trasmissione sul primo canale russo. «Posso solo dire che trasmetteremo tutto in Procura a Marsala e i magistrati sanno cosa fare», ha aggiunto Frazzitta, «acquisiremo il dato dopo che la tv russa avrà trasmesso la trasmissione. Abbiamo ricevuto da parte dell’avvocato una mail di cooperation e di collaborazione, quello che ci aspettavamo e quindi parteciperò. Altro non posso dire». Piera Maggio e il marito Piero Pulizzi sono chiusi in casa da giorni in attesa di ricevere il definitivo esito del test sanguigno, così da riprendere la loro ricerca della verità qualora anche il “caso Olesya” si dimostrasse fallace come tutti i precedenti dal 2004 fino ad oggi.

«State complicando una vicenda semplicissima. Il gruppo della piccola Denise è “Rh positivo”. Dite qual è quello di Olesya. Non si può andare avanti così. Abbiamo cominciato a discutere venerdì l’altro, dal 26 marzo. Erano le ore 22 e quella notte restammo incollati via Skype fra interpreti e conduttore fino alle due di notte. Poi ogni giorno un pezzetto di storia, di racconti inutili, di mezze frasi, di rinvii. E adesso capisco che la cosa più semplice del mondo va complicata per fare spettacolo, per creare attesa, per guadagnare pubblicità e audience. E io non ci sto. Come non ci stanno la mamma di Denise e papà Piero», ha sbottato al Corriere ancora l’avvocato della famiglia che oggi nel pomeriggio parteciperà alla trasmissione. Nel frattempo questa mattina, l’inviato Rai a Mosca Marc Innaro ha aggiunto le ultime novità emerse sul caso Denise Pipitone: «i risultati del sangue non sono stati comunicati in diretta, se lo sono comunicati solo via WhatsApp i due avvocati, e frazzitta ha detto, ‘no, non combacia’ o ha detto ‘combacia’. L’avvocato ha solo comunicato che si trattasse dello stesso o meno gruppo sanguigno e quindi non sono stati svelati i dati personali di Denise o Olesya, è stato solo confermato o smentito. Volevo chiarire che nello specifico, di questa vicenda che riguarda Denise, sono stati salvati i dati sensibili, non sono stati svelati, essendo stato diretto testimone della vicenda altro non vi posso dire fino a stasera».



