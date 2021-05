Denise Pipitone, telecamere a casa di Anna Corona/ La vicina “I carabinieri sapevano”

Proseguono le indagini sul caso Denise Pipitone: nelle scorse ore, come vi abbiamo raccontato sulle nostre colonne, i carabinieri hanno ascoltato una ragazza di Scalea a seguito di una segnalazione che ne indicava la somiglianza con la bimba scomparsa nel 2004 da Mazara Del Vallo. Intanto, interessanti novità saranno rivelate nella serata di oggi, alle 21.20 su Rai Tre, quando le telecamere di “Chi l’ha visto?”, trasmissione di successo condotta da Federica Sciarelli, entreranno nel palazzo dove abitava Anna Corona, raccogliendo la testimonianza della vicina di casa.

Stando alle prime indiscrezioni filtrate, la donna avrebbe dichiarato: “Gli uomini delle forze dell’ordine sono entrati nell’androne che era aperto, è sopraggiunta Anna Corona, poi si sono girati e mi hanno chiesto se potevano accomodarsi a casa mia. Io stavo al piano terra e Anna Corona al secondo piano. Loro sapevano che era casa mia perché hanno anche commentato le foto dei miei parenti appese al muro”. Il programma, condotto da Federica Sciarelli, mostrerà anche alcuni documenti inediti su Denise Pipitone.

ANNA CORONA E IL CASO DENISE PIPITONE

Intanto, i carabinieri stanno svolgendo accertamenti sulla giovane residente a Scalea (e sulla sua famiglia), segnalata da un cittadino che avrebbe riconosciuto in lei i tratti somatici di Denise Pipitone, con annesse circostanze che potrebbero rendere verosimile la possibilità che si tratti della bimba scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo. In questo momento, la Procura di Marsala sta esaminando la situazione e dovrà decidere se procedere con la comparazione del Dna. Nelle scorse ore, intanto, proprio sul caso Denise Pipitone è stata trasmessa a “La Vita in Diretta” un’intercettazione fra Jessica e Alice, le figlie di Anna Corona, nelle quali si sentono le giovani affermare: “Eravamo a casa, la mamma l’ha uccisa a Denise”. “L’ha uccisa? A Denise? La mamma?“. Parole choc, che non fanno altro che alimentare i sospetti sulla donna, nei confronti della quale Piera Maggio, madre di Denise, negli ultimi tempi ha spesso speso parole tese a indicare alcuni suoi comportamenti non proprio comuni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA