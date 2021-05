Anna Corona “Voglio verità su Denise Pipitone”/ Piera Maggio “Quarto Grado vergogna!”

Anna Corona torna a parlare in un’intervista a Quarto Grado che sta facendo discutere. La donna, di cui si è tornati a parlare in merito alla scomparsa di Denise Pipitone, non sa spiegarsi il motivo per il quale i carabinieri del Sis di Trapani hanno eseguito un’ispezione nella casa di via Pirandello, a Mazara del Vallo, dove viveva prima. «Gli inquirenti stanno lavorando. Ho appreso la notizia dai telegiornali. Se hanno ritenuto opportuno farlo…», dice l’ex moglie del papà biologico di Denise e mamma di Jessica Pulizzi, la prima accusata per la scomparsa e poi ritenuta innocente. «Ci troviamo a rivivere un processo mediatico, una situazione di non vivibilità, di nuovo tutti con il dito puntato contro», dice Anna Corona, spiegando che sta rivivendo quel processo mediatico in cui era finita già anni fa. «È stato molto faticoso riprendere una quotidianità “normale”». La donna fa riferimento anche al processo in cui era imputata la figlia e che si è concluso con l’assoluzione. «Hanno indagato anche su di me, ed è stato archiviato tutto. Non sto criticando gli inquirenti e la magistratura: dico solo che, faticosamente, abbiamo provato a riavere una vita quasi normale… che è ancora stata stravolta». E per lei ciò non è giusto: «Siamo persone semplici».

Denise Pipitone/ Spunta botola mai ispezionata: ancora misteri su Anna Corona

Anna Corona si sente, dunque, “vittima” di una giustizia che in realtà ha fatto acqua nelle indagini sulla scomparsa di Denise Pipitone. Il sospetto di qualcuno è che ciò sia avvenuto proprio per “rispetto” nei suoi confronti. Questa è la tesi, ad esempio, dell’ex pm Maria Angioni. L’intervista comunque ha fatto scalpore, tanto che dopo la messa in onda Piera Maggio si è lasciata andare ad uno sfogo su Facebook: «Quarto Grado vergogna! Dopo 17 anni di bugie non accettiamo la finta solidarietà attraverso un appello! Vogliamo verità e giustizia».

Ciro Grillo, selfie lo incastra?/ Pm "vicini a chiudere" difesa arruola medico legale

ANNA CORONA “RIVOLTA MEDIATICA DISUMANA”

«È pazzesco, quello che si sta evidenziando in televisione, è pazzesco quello che sto ascoltando, è pazzesco quello che stiamo ricevendo, anche a livello di minacce, per la bambina», attacca Anna Corona nell’intervista a Quarto Grado. Poi esprime solidarietà nei confronti della mamma di Denise Pipitone. «Manca Denise e desidero la verità, tanto quanto la desidera Piera Maggio… perché ho le mie figlie. Lo desidero dal profondo del cuore, perché la verità rende liberi». Quindi, ribadisce la sua estraneità, e quella della sua famiglia, rispetto alla scomparsa della bambina. «Siamo persone pulite: l’ha dimostrato un processo e un’archiviazione… Non so perché sia stato riaperto, a questo penseranno gli avvocati. La gente ci giudica: non lo ritengo corretto». D’altra parte, non si dice preoccupata, anzi ritiene di poter camminare a testa alta a Mazara del Vallo. Poi però si sfoga: «Tutta questa rivolta mediatica è disumana, incivile, non è corretta e non è intelligente. Abbiamo affrontato un processo e cerchiamo di vivere in serenità il nostro futuro, che ci sta di nuovo inghiottendo in situazioni pessime».

SCOMPARSA ALESSANDRO E STEFANO/ Dopo pista Svizzera spunta quella della congregazione

I CONTROLLI NELL’APPARTAMENTO DELLA VICINA

Quando le viene chiesto dei presunti depistaggi, per i quali la Procura di Marsala ha aperto un’indagine, Anna Corona chiarisce che non è lei a doverne rispondere. «In tribunale ho risposto a quello che hanno chiesto. M’interessa solo essere lasciata in pace, perché abbiamo diritto di vivere una vita serena». Inoltre, dice che «non può emergere niente» dai controlli nella sua ex abitazione, anche riguardo un pozzo o una botola. «Posso rispondere per me: loro sono andati e sanno il perché. In quella casa non c’è niente da trovare». L’ex moglie del padre biologico di Denise Pipitone è entrata anche nel merito dei controlli avvenuti nell’appartamento della vicina, anziché a casa sua, dopo la scomparsa della bambina, spiegando di essere stata accusata ingiustamente, anche a livello mediatico. «Non ho detto che quella era casa mia: ho detto agli inquirenti di salire. In tv si ribadisce che abbia ingannato gli inquirenti e non è vero. All’epoca mi hanno fatto delle domande sulla casa della vicina, perché si sono rifiutati di salire. E quando sono entrati in quella casa sapevano di non essere in casa mia».

ANNA CORONA “AL FIANCO DI PIERA MAGGIO”

Anna Corona ammette poi a Quarto Grado che avrebbe voluto prendere parte alla manifestazione che si è tenuta nei giorni scorsi per Denise Pipitone. «Il mio cuore vuole la verità. Non mi tiro indietro, per la verità. Sarei andata pure io alla fiaccolata: non temo di essere solidale con chi chiede la verità, perché anche io chiedo la verità. Anche la mia famiglia la chiede». Inoltre, prende le difese delle figlie, che restano ancora nel mirino dei sospetti. «Ho due figlie che continuano a essere perseguitate, mortificate: minacciano di morte noi e la bambina di mia figlia». Questo è troppo per lei, visto che il processo ha stabilito l’innocenza di Jessica Pulizzi. «Se sapessi anche un minimo dettaglio, per favorire la ricerca di Denise, parlerei. Con Piera Maggio siamo state amiche, ma non so niente», ribadisce. E smentisce problemi con la mamma di Denise: «Non c’era nessuna ruggine». Così come smentisce che potrebbe far del male ad una bambina: «Dalla mia separazione alla scomparsa di Denise, sono passati quattro anni. Abbiamo avuto un passato un po’ tortuoso, ma non avremmo mai toccato una bambina per un tradimento. Questa città deve ricordarsi che la famiglia Corona è corretta ed educata». Infine, spiega di non aver paura delle indagini. «Voglio solo rivolgermi a Piera Maggio e dirle che sono solidale con lei e voglio anche io la verità. Non mi interessa il suo pensiero: conosco il suo dolore, che è atroce, che nessuna madre dovrebbe provare. Voglio la verità tanto quanto lei. Sono con lei. Sono al suo fianco».



© RIPRODUZIONE RISERVATA