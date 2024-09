Hazal Filiz Küçükköse (Zeynep di Endless Love), chi è la sorella gemella Deniz: “È la mia altra metà”

Sarà ospite della puntata di questo pomeriggio di Verissimo, da Silvia Toffanin, Hazal Filiz Kucukkose, attrice turca conosciuta in Italia per il personaggio controverso e complesso di Zeynep in Endless Love. Sulla sua vita privata si sa che in passato è stata sposata con l’ex marito Tuan Tunalı anche lui attore che in passato ha recitato nella soap opera di grande successo Day Dreamer- Le ali del sogno. I due, però, hanno divorziato nel 2018. In pochi sanno, invece, che Hazal Filiz Kucukkose ha una sorella gemella, Deniz.

Chi è Alexandre Wayaffe, figlio di Corinne Cléry/ "Litigio? Non ci parliamo da anni, ma ora vorrei dirgli..."

Chi è Deniz, gemella di Hazal Filiz Küçükköse, su di lei si hanno pochissime informazioni perché la 36enne ha scelto una strada completamente diversa rispetto alla sorella. Tuttavia, stando a quanto riporta il magazine turco Milliyet le due sono da sempre legatissime l’una all’altra, tanto che l’attrice in un’intervista nel programma ospite del programma Bram Başka Chatler ha rivelato: “Lei è sempre stata come la mia altra metà.” Le due si somigliano talmente tanto che da piccole per distinguerle la madre faceva loro indossare degli orecchini di tipo diverso. L’attrice di Zeynep di Endless Love ha anche due fratelli, di cui uno medico.

Chi è Christian, figlio morto di Dalila Di Lazzaro/ "Oggi parlo alla sua foto. E Papa Wojtyla mi disse che.."

Deniz, chi è la sorella gemella di Hazal Filiz Küçükköse? L’attrice svela: “Percorso strade diverse”

Hazal Filiz Küçükköse e la sorella gemella Deniz hanno vissuto in simbiosi sino all’università poi hanno preso percorsi diversi: “Io sono andato all’università, lui si è sposato e ci siamo separati” L’attrice di Zeynep di Endless Love prima di dedicarsi alla carriera di attrice si è laureata a facoltà di scienze del dipartimento di chimica. Sulla sorella Deniz, invece, si sa che non ha continuato gli studi, si è sposata ed attualmente vive ad Ankara con il marito ed i due figli. Ospite a Verissimo l’attrice ha confessato: “Io e mia sorella siamo molto unite perché siamo cresciuti con gli stessi valori e principi.”