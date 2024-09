Chi è Hazal Filiz Küçükköse, attrice di Endless Love ospite a Verissimo

Hazal Filiz Küçükköse, celebre attrice della soap turca Endless Love, sarà la protagonista di un’interessante intervista a Verissimo, durante la quale racconterà ai telespettatori italiani qualcosa in più della sua vita privata. Chi, invece, si chiede chi è Hazal Filiz Küçükköse, l’attrice è nata a Mersin il 9 febbraio 1988, e oltre a recitare fa anche la modella. È nota al grande pubblico soprattutto per il suo ruolo di Zeynep – sorella di Kemal e moglie di Ozan – nella serie televisiva Endless Love, e con la sua bellezza delicata e la sua interpretazione intensa, ha conquistato il cuore di milioni di spettatori in tutto il mondo.

La carriera di Hazal Küçükköse nel mondo dello spettacolo ha avuto inizio nel 2009, dopo aver conseguito la laurea in chimica. Il suo debutto avviene nella serie televisiva “Deniz Yıldızı”, che le permette di farsi notare dagli addetti ai lavori.

Negli anni successivi, Hazal partecipa a numerose serie tv, consolidando la sua fama e dimostrando la sua versatilità come attrice. Tra i ruoli più importanti della bella Hazal Küçükköse, oltre a quello di Zeynep in “Endless Love”, ricordiamo Ada nella serie “Kalbim Seni Seçti” e Leyla Adali in “Beni Affet”. Parlando, invece, della vita privata, sappiamo che l’attrice è stata sposata con un collega: proprio sul set della serie TV Deniz Yıldızı, Hazal Filiz Küçükköse ha incontrato Tuan Tunalı ed è scoccata la scintilla. I due attori si sono sposati nel 2014 ma la loro storia è durata solo quattro anni: nel 2018 si sono separati per motivazioni che non hanno però chiarito pubblicamente. L’attrice potrebbe però parlarne a Silvia Toffanin, svelando anche se nella sua vita c’è oggi un altro amore.

