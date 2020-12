Dennis colpisce ancora/ Su Italia 1 il film con Justin Cooper (oggi, 31 dicembre)

Dennis colpisce ancora va in onda su Italia 1 per il pomeriggio di oggi, giovedì 31 dicembre, alle ore 14:30. Si tratta di una divertente pellicola usata nel 1998 negli Stati Uniti d’America la cui regia è stata affidata a Charles T. Kanganis. Il soggetto è tratto da un famoso fumetto e sviluppato da Hank Ketcham mentre la sceneggiatura è stata ideata e scritta da Tim McCanlies e Jeff Schechter. Il montaggio è stato realizzato da Jeffrey Reiner con il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Christopher Faloona mentre le musiche della colonna sonora sono state composte da Graeme Revell. Nel cast figurano tra gli altri Justin Cooper, Don Rickles, George Kennedy, Betty White, Brian Doyle-Murray, Dwier Brown, Keith Reece e Danny Turner.

Dennis colpisce ancora, la trama del film

Diamo uno sguardo da vicino alla trama di Dennis colpisce ancora. In quello che sembra essere un tranquillo quartiere della periferia di una cittadina americana, il povero signor Wilson è ormai esasperato dai continui scherzi e guai che gli combina il il figlio del suo vicino di casa, Dennis. Un bambino pestifero che non perde occasione per mettere in difficoltà il vecchietto il quale cerca in ogni modo di far valere le sue ragioni e di contrastare il piccolino con dei tentativi di vendetta.

Purtroppo per il vicino c’è da fare i conti con una situazione ancora più grave rispetto a quella precedente in quanto si troverà a dover fronteggiare non solo il piccolo bambino, ma anche il suo nonno. L’anziano ha deciso di trascorrere qualche giorno in compagnia del proprio nipotino il che permetterà di scoprire al povero signor Wilson della grande sintonia che c’è tra nonno e nipote.

I due sono davvero molto abili a combinare una serie infinita di guai che ovviamente andranno a danneggiare il povero signor Wilson il quale ormai stanco di tutte le disavventure cerca in ogni modo di convincere sua moglie a portare avanti una sorta di battaglia personale. Tuttavia il disprezzo che il signor Wilson ha nei confronti del suo giovane vicino di casa ad un certo punto verrà meno ed in particolare quando si ritroverà nella propria abitazione due malviventi estremamente pericolosi pronti e derubarlo di ogni genere di oggetto di valore.

Il signor Wilson viene tenuto ostaggio all’interno della sua abitazione e riuscirà a salvarsi soltanto grazie all’incredibile aiuto che gli viene offerto dal piccolo e pestifero bambino il quale riuscirà ad avere la meglio anche nei confronti dei due malviventi. Questo permetterà finalmente ai due vicini di casa di aver maggior sintonia e di poter trascorrere molto più tempo insieme.



