Dennis Fantina ad All Together Now/ “Sono disoccupato”, ma piovono critiche

Sorpresa nel corso della puntata di All Together Now trasmessa il 30 maggio. Davanti al muro dei 100 giudici si è presentato Dennis Fantina, il vincitore di Saranno Famosi, il format lanciato da Maria De Filippi e che si è poi trasformato in Amici. Dalla vittoria di Dennis Fantina a Saranno Famosi sono passati diciotto anni. Il cantante non è mai riuscito a spiccare il volo ed oggi che è papà di due figli ed è disoccupato, avendo ancora la passione per il canto, ha deciso di salire su quello che potrebbe essere il suo ultimo treno. La sua voce non è passata inosservata all’orecchio attento dei giudici di All Together che hanno premiato la sua caparbietà. L’artista ha totalizzato 91 punti con la sua esibizione di All Night Long di Lionel Richie. La sua partecipazione, però, ha sollevato anche diverse critiche.

DENNIS FANTINA: CRITICHE PER LA PARTECIPAZIONE AD ALL TOGETHER NOW

Il muro dei giudici di All Together Now si è letteralmente diviso in due quando hanno dovuto giudicare l’esibizione di Dennis Fantina. Da una parte ci sono stati quelli che hanno criticato Fantina e dall’altra quelli che, invece, hanno difeso la sua scelta. “Quando ha vinto Amici il programma non era come oggi: veniva snobbato dalle radio e dai discografici. È giusto che tu abbia un’altra occasione”, ha detto Silvia Mezzanotte mentre Marco Ligabue, su Twitter, ha cinguettato – “Per rimettersi in gioco dopo anni, come ha fatto Dennis Fantina, servono coraggio, bravura ed umiltà. Qualità rare al giorno d’oggi“. Chi, invece, ha criticato Fantina è stato Genise, discografico e vocal coach: “Ci vuole coraggio a venire qui e raccontare la propria storia. Io mi ricordo di lui, ero piccolo a votavo per lui. Diciamo che ha già avuto le sue occasioni. Credo che la sua possibilità l’ha avuto, è vero che i treni passano e che questo potrebbe essere un altro treno. Penso che la musica possa offrire tanto lavoro ancora. Mi incavolo sul fattore che… lui fa il cantante ma può fare altro, insegnare la sua esperienza ad esempio, fare l’insegnante”.





