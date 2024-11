Denny Mendez ha sfidato ogni pregiudizio. Nel 1996, anni in cui ancora gli stereotipi sul colore della pelle erano piuttosto accesi, è riuscita a superare le barriere culturali vincendo Miss Italia, venendo ricordata ancora oggi per essere una delle donne più belle di sempre. Nata nel 1978 a Santo Domingo, si è spostata nel nostro Paese a 11 anni, precisamente a Montecatini Terme. Data la sua incredibile bellezza, Denny Mendez ha iniziato a calcare le passerelle con importanti sfilate di moda quali Gianfranco Ferrè e Gattinoni.

Durante la vittoria di Miss Italia 1996, Denny Mendez aveva solo diciotto anni e la vittoria non fu affatto facile. Quell’anno gli italiani non avevano visto di buon occhio il fatto che la Miss non avesse origini italiani, tanto che anche Bon Krieger e Alba Parietti (all’epoca giudici del concorso) avevano sollevato dubbi sulla sua vincita. Denny Mendez però non si è arresa, e candidatasi l’anno successivo a Miss Universo si è classificata al quarto posto. Nel 2003 la showgirl inizia a lavorare per la fiction “Chiaroscuro” per poi approdare nel ruolo di Barbra in Un Posto al Sole.

La carriera di Denny Mendez è stata brillante. La donna date le sue doti attoriali, è stata scelta per numerose pellicole italiane e internazionali come “La Rosa Velenosa” e “Ocean’s Twelve“. Per non parlare poi di The Fanatic e Speed Kills, dove ha recitato insieme al grande John Travolta. Diversi anni dopo, nel 2021, inizia una nuova avventura alla conduzione, tanto che l’abbiamo vista al timone di Pole Position su Sky, un programma che racconta storie di imprenditori che sono riusciti a fare business e carriere di successo.

Per quanto riguarda invece la sua vita privata, sappiamo che ha frequentato Oscar Generale dal 2011, anche se oggi la relazione è definitivamente terminata. Lui, produttore cinematografico, è diventato padre di sua figlia Nayara. I due si sono separati nel 2022 dopo una promessa di matrimonio avvenuta nel 2016, anno in cui Denny Mendez è diventata mamma per la prima volta. L’ex Miss Italia ha raccontato diverse volte di aver messo da parte la sua carriera per la figlia, rifiutando anche ruoli importanti per avere più tempo per stare accanto alla piccola: “Quando si parla di seguire i figli, li devi seguire… Il nostro tempo per cercare di comprendere questi silenzi e ascoltarli, essere vicino a loro quanto più possibile”.