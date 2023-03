Denny Mendez, vittima di razzismo/ “Fischi per la vittoria a Miss Italia 1996”

Denny Mendez: le contestazioni dopo la sua vittoria a Miss Italia

Il 6 settembre 1996 Denny Mendez è stata eletta Miss Italia, prima reginetta nazionale non bianca di origine domenicana. All’epoca la sua vittoria fu molto contestata: “La vittoria dovrebbe essere solo un momento bello. Tu sei lì, giovanissima, aspetti di essere incoronata perché hai vinto, ma senti che c’è chi non approva, chi fischia. Ti verrebbe da dire: “ehi, ho 18 anni, ho vinto io, perché dovete rovinare tutto?”. Il “negra” non l’ho mai vissuto come un insulto, sono fiera delle mie origini”, ha detto Denny intervista da Vanity Fair.

Si è tornati a parlare della sua vittoria quando Mahmood, nato a Milano nel 1992 da mamma sarda e papà egiziano, ha vinto il Festival di Sanremo: “Dispiace vedere che alcune situazioni vengano ancora strumentalizzate. Era successo ai tempi della mia vittoria, è successo ora con Mahmood. Trovo ci sia una forte resistenza al cambiamento ma il cambiamento è inevitabile. Mahmood è italiano e la sua canzone è stata reputata la più bella. Stop. Bisognava fermarsi qui”.

Denny Mendez: “Io mi sento indignata”

Qualche mese da, Denny Mendez è tornata a parlare di razzismo sulle pagine di Libero, dopo una serie di episodi che hanno coinvolto alcuni atleti italiani come Paola Egonu, Zaynab Dosso e Bruno Ondo Mengue. “Sicuramente la situazione sociale che stiamo vivendo non aiuta e, anche se non me ne intendo di politica, quello che sta accadendo in Italia non giova affatto. Personalmente sostengo che ci sono così tanti episodi… non si può più parlare di ignoranza ma di razzismo. Io mi sento indignata e la situazione sta perdendo il controllo: quest’argomento non può finire a tarallucci e vino ma va affrontato seriamente”, ha detto la ex Miss Italia. E ha aggiunto: “Bisogna trovare un modo valido per comunicare e andare in profondità, non parlarne tanto per dare il contentino o fare un finto buonismo, ma cercare veramente di capire il perché… Bisogna capire che esiste un cambiamento che, per quanto difficile da digerire, c’è ed è in atto, ed essere cittadini italiani oggi comporta anche questo”.

