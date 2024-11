Chi sono i genitori di Denny Mendez? Molti conoscono la bellissima Miss Italia che ha vinto nel 1996, ma pochi sanno la sua triste storia alle spalle, con un’infanzia difficile e un padre biologico che non ha mai conosciuto. Oggi Denny Mendez ha poco più di quarant’anni, e una corazza abbastanza forte da riuscire a parlare di alcuni aspetti importanti e dolorosi della sua vita. Poco tempo fa, a Vieni da Me su Rai 2, la showgirl ha rivelato di non aver mai conosciuto il suo vero padre.

In effetti, a farle da papà è stato Juan, il compagno della mamma, che chiaramente non è il suo genitore biologico. Come tante persone adottate, anche Denny Mendez ha spiegato di averlo cercato per tanto tempo, indagando su chi fosse davvero suo padre e dove trovarlo. In tutto ciò ha chiesto l’aiuto della madre, che però non è stata molto collaborativa. Denny Mendez ha infatti raccontato che la donna non le ha mai rivelato la verità fino in fondo.

“Magari non me ne vuole parlare perché è successo qualcosa fra loro” ha svelato Denny Mendez parlando di suo padre, “Adesso mia madre inizia a darmi i primi segnali, i primi indizi, forse perché sono diventata anche io mamma“. Sua madre si chiama Lidia Chavez, donna che con tante difficoltà l’ha cresciuta completamente da sola per i primi 11 anni a Santo Domingo. Oggi Denny Mendez non vuole più nascondere il suo passato, ed è grata a sua madre per averle in qualche modo fatto anche da papà. Spesso, l’ex Miss Italia ha raccontato in televisione che Lidia Chavez ha dovuto fare grandi sacrifici, lasciando i figli dai cugini per poter lavorare.

“Sono fiera del mio passato“, ha confermato Denny Mendez, grata della famiglia che ha avuto. Oggi, per lei suo padre è Juan, il compagno della mamma. L’attrice e showgirl ha confermato quanto l’uomo sia ormai parte della sua famiglia e l’abbia cresciuta. Una storia difficile la sua, che parte negli anni ’90 con un viaggio infinito verso l’Italia, luogo in cui inizialmente si è sentita un’aliena. A scuola si vestiva in modo diverso, proprio con gli stessi outfit che utilizzava ai Caraibi, cosa che attirava gli sguardi sospetti delle persone intorno a lei. Oggi Denny Mendez è una mamma felice: nel 2016 è nata India Nayara, la sua prima e unica figlia.