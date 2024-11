Lo studio de La Volta Buona ha accolto oggi un’icona del cinema oltre che noto personaggio televisivo: Denny Mendez. La sua intervista parte subito con grande ironia con la complicità di Caterina Balivo che immediatamente la incalza sul tema sentimentale: “Non ci vediamo da un anno, quando mi hai detto di esserti fidanzata con un uomo di Aversa, Jimmy, l’hai mangiata questa polacca aversana?”. L’attrice è ovviamente stata al gioco, rispondendo in maniera affermativa e dunque confermando il prosieguo della liaison con l’attuale fidanzato.

L’attenzione è poi passata alla carriera, con particolare riferimento a due star di Hollywood che ha avuto modo di incontrare sui vari set. Denny Mendez parte da una considerazione su Brad Pitt: “… Uno si aspetta un uomo di stile, arrivò sul set masticando una gomma. Una persona che si presenta così sul set, a me non è andata molto giù. Anche se sei un divo un po’ di buone maniere…”. Su John Travolta ha invece rivelato: “Gli Ho consigliato di togliersi il parrucchino. Io me lo ricordo come personaggio degli anni passati, negli ultimi film in cui ha lavorato secondo me non gli stava bene e poi ha molto fascino senza capelli. Lui cosa mi ha risposto? Devo dire la verità, lui è molto gentile; ha accettato il consiglio…”.

Denny Mendez e l’amore viscerale per sua figlia India Nayara: “Lei è il mio punto di forza…”

L’atmosfera si fa commovente e toccante quando Denny Mendez, sempre a La Volta Buona, si esprime a proposito del legame con sua figlia, India Nayara. “Lei è il mio punto di forza, il cerchio della vita; cos’è che mi commuove? Mi aiuta tanto mia figlia, anche se ha 8 anni. C’è stato un cambio di vita per mia scelta e insieme a lei e con la mia famiglia abbiamo scelto di vivere in Italia”. L’attrice ha poi aggiunto: “Sono scelte che comunque si vedono, come mamma devi decidere; è stata una cosa molto difficile ma mia figlia è la priorità, mai pentita di essere tornata qui. A parte che sono vicino alla mia famiglia, e in particolare alla mia mamma, poi l’Italia mi ha dato tanto; in America invece mi sentivo isolata”.