Chi è il fidanzato di Denny Mendez? La bellissima ex Miss Italia dall’incredibile carriera televisiva è stata fidanzata per diversi anni con Oscar Generale, un famoso produttore cinematografico. Più precisamente, la loro storia è durata dal 2016, anno in cui è nata una figlia, fino al 2022. Oscar Generale è torinese di origine e oggi vive in America, dove ha fondato la sua azienda di produzione. Qui, come ha raccontato lui stesso, lavora con importantissimi attori provenienti da tutto il mondo.

Alcuni conoscono Oscar Generale, ex fidanzato di Denny Mendez per aver lavorato a fianco di Dario Argento nel film “Giallo“. I due hanno poi avuto nel 2016 la piccola India Nayara, nata a settembre a Los Angeles. La proposta di matrimonio a Denny Mendez è arrivata sul red carpet di Cannes nel 2014 ma le cose tra i due non sono continuate nel migliore dei modi. Nel 2022 è arrivato l’annuncio della separazione. A parlare al pubblico è stato lo stesso produttore che su Facebook ha raccontato di voler rimanere unito a Denny Mendez per il bene della figlia.

Denny Mendez, oggi felicemente fidanzata con il deputato Gerolamo Cangiano

A marzo 2024 è arrivata la conferma: l’ex Miss Italia Denny Mendez è felicemente fidanzata con Gerolamo Cangiano. Il rumor era nell’aria da tantissimo tempo, specialmente dopo che i fan li avevano visti insieme al Festival di Sanremo, momento in cui le loro poltrone erano vicine. A Storie di Donne al Bivio, dopo poco tempo, Denny Mendez ha confermato la storia d’amore, dicendo che lei e “Gimmi”, soprannome di Gerolamo Cangiano, si stanno frequentando. L’ex Miss Italia ha poi spiegato che la loro frequentazione è iniziata come un semplice gioco per poi diventare qualcosa di molto serio.

Nato nel 1981, Gerolamo Cangiano oggi fidanzato di Denny Mendez è un deputato di Fratelli d’Italia, ruolo che ricopre dal 2022. Originario di Genova, si è laureato in Giurisprudenza e oltre ad essere un parlamentare è anche professore di economia e diritto, oltre ad essere CEO di un’importante società nautica. Nel 2020 è stato al centro delle polemiche dopo aver pronunciato la famosa frase “Me ne frego“, durante la sua campagna elettorale, cosa che aveva scandalizzato l’opinione pubblica per via del motto dannunziano. Con Denny Mendez ha dichiarato di aver vissuto un vero e proprio colpo di fulmine. Matrimonio in vista?