In base alle stime preliminari dell’Istat rese note ieri, il Pil reale dell’Italia, destagionalizzato e corretto per gli effetti del calendario, si è fermato nel trimestre estivo sullo stesso livello del precedente. La variazione percentuale risulta infatti nulla, mentre rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente la crescita è solo dello 0,4%, in diminuzione rispetto allo 0,6% del trimestre primaverile. In realtà, se osserviamo i valori monetari vi è stata una leggera riduzione, ma non tale da far scattare, grazie all’arrotondamento, il segno meno.

Superbonus 2024/ Scadenza al 31 ottobre, chi può accedere al fondo perduto (29 ottobre)

La battuta d’arresto si è verificata dopo due trimestri, quelli della prima metà dell’anno, che si erano rivelati discreti ancorché non eccezionali, con una crescita rispettivamente dello 0,3% e 0,2%. In precedenza, invece, non vi era più stata una crescita significativa dopo lo 0,6% del terzo trimestre 2022, con due valori negativi, nel quarto trimestre del 2022 e nel secondo del 2023, subito compensati nei due trimestri seguenti, con l’anno che si era infine chiuso con una crescita nulla nell’ultimo trimestre.

DIRETTIVA CASE GREEN/ Il paradosso europeo e la strategia da studiare in Italia

Rispetto al terzo trimestre del 2022, il Pil reale attuale è solo dello 0,5% più elevato, risentendo in negativo della fine degli incentivi agli investimenti energetici nell’edilizia e non risentendo invece in positivo degli effetti che avrebbero dovuto essere generati dagli investimenti finanziati col Pnrr. La variazione acquisita per il 2024, il valore a cui si fermerebbe il dato annuo nell’ipotesi di crescita nulla anche nel quarto trimestre, è pari allo 0,4%.

La variazione congiunturale nulla del Pil deriva da una lieve diminuzione del valore aggiunto nel comparto dell’agricoltura, silvicoltura e pesca, e da una riduzione invece rilevante, ma dall’Istat al momento non quantificata dell’industria, in cui ricordiamo è compreso il settore delle costruzioni, ambedue compensate dall’aumento che ha riguardato i servizi, settore che comprende il turismo. Dal lato della domanda vi è invece un contributo positivo della componente nazionale al lordo delle scorte (consumi privati, consumi collettivi e investimenti) e un apporto negativo della componente estera netta (export meno import).

Tassa Superbonus casa/ Niente imposte su quella ereditata, le regole (26 ottobre 2024)

I Paesi dell’area euro hanno fatto nel loro insieme nettamente meglio dell’Italia, con una crescita congiunturale dello 0,4% e tendenziale dello 0,9%, nonostante il segno meno che interessa il tendenziale di alcuni Paesi: in primo luogo la Germania (-0,2%), ma anche l’Austria e l’Irlanda (rispettivamente -0,1 e -0,2%), l’Ungheria (-0,7%) e la Lettonia (-1,4%). Anche la Svezia, che non adotta l’euro, è in negativo (-0,2%). In positivo invece il Belgio (1,0% tendenziale), la Francia e la Repubblica Ceca (1,3% in entrambe), il Portogallo (1,9%) e soprattutto la Spagna, con un eccezionale 3,4%.

Ma cosa può aver portato così in alto la Spagna se non il turismo? E perché non anche l’Italia? Cercheremo di capirlo in un prossimo articolo.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI