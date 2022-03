Denzel Washington, frase profetica a Will Smith/ Cos’ha detto dopo pugno a Chris Rock

Il giorno dopo la notte degli Oscar 2022, non si parla d’altro se non del pugno che Will Smith ha sferrato a Chris Rock, comico che si è reso protagonista di una sgradevole battuta nei confronti della moglie Jada, che soffre di alopecia. Dopo il gesto dell’attore, in platea è calato il silenzio: sgomento, infatti, tra i colleghi ma anche tra il pubblico presente alla kermesse. Eppure non sono mancati gli attestati di vicinanza a Smith da parte di altri attori, come Denzel Washington e Bradley Cooper.

Jaden Smith difende il padre Will: "Schiaffo? È così che facciamo"/ È polemica!

Dopo lo scatto di rabbia di Will Smith, alcuni colleghi si sono stretti attorno a lui per provare a calmarlo e fargli sentire la propria vicinanza. Durante la pausa pubblicitaria, all’attore si sono avvicinati sia la sua agente che Bradley Cooper e Denzel Washington. Quest’ultimo ha pronunciato nei confronti del collega una frase importante, che suona più come una sorta di consiglio da parte di una persona più grande: “Nel momento più alto devi stare attento, è lì che il diavolo viene a cercarti”. Washington lo ha poi abbracciato, cercando di calmarlo.

JADA PINKETT SMITH, MOGLIE WILL SMITH/ Disse: "Alopecia? Diventeremo amiche..."

Will Smith e Chris Rock: cosa è successo nella notte degli Oscar 2022

Il pugno di Will Smith a Chris Rock ha fatto il giro del mondo in pochissime ore. La portata del gesto è infatti enorme e ha diviso il pubblico e le opinioni: c’è chi crede che l’attore abbia fatto bene e chi invece ha condannato duramente il suo scatto di rabbia, non giustificando in alcun modo la violenza. Ma cosa è successo tra l’amore e il comico? Il presentatore, con il microfono in mano, rivolto verso Will, ha chiesto se il suo prossimo film sarebbe stato il Soldato Jane, pellicola in cui Demi Moore interpretava un soldato con la testa rasata. La moglie di Will Smith, Jada Pinkett, soffre di alopecia ed è stata costretta tempo fa a rasare i suoi capelli.

"Will Smith, puoi picchiare Pio e Amedeo?"/ Social impazziti: "appello" all'attore

La battuta del comico ha fatto infuriare l’attore, che si è alzato e ha sferrato un pugno in volto al comico. Smith, che ha poi vinto l’Oscar, sul palco si è scusato con l’Academy per il suo gesto giustificandolo con la frase “l’amore fa fare cose pazze“. In tanti, però, non hanno condannato il suo gesto, come appunto Denzel Washington, che come un papà ha voluto dargli un consiglio prezioso: nel momento più alto (come quello appunto della vittoria agli Oscar), il diavolo viene a cercarti. Fai attenzione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA