Depay alla Juventus?/ Calciomercato: accordo vicino, sta per lasciare il Barcellona

Calciomercato news, accordo raggiunto per portare Depay alla Juventus

In questa sessione di calciomercato estivo sembra si stia concretizzando il passaggio di Memphis Depay alla Juventus. Secondo quanto riportato dalla stampa catalana di Sport e Il Mundo Deportivo, l’attaccante olandese sarebbe ormai ad un passo dal lasciare ufficialmente il Barcellona per trasferirsi in Italia e venire a giocare per la Vecchia Signora. Il ventottenne dovrebbe infatti trovare presto l’accordo con i blaugrana in merito alla risoluzione del suo contratto, ancora valido fino al giugno del 2023 e quindi per un altro anno.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Bloccato Paredes del PSG, Mancini in e Coccolo out

Oltre a questo aspetto, come spiegato da Sport Mediaset, bisognerà sistemare pure la questione ingaggio con l’entourage del calciatore. Decisivo per il buon esito della trattativa è stata la rinuncia da parte dei piemontesi ai 5 milioni di euro che il Barça doveva ancora pagare per Miralem Pjanic, andato a giocare in Spagna qualche anno fa nello scambio con Arthur, e l’operazione dovrebbe andare definitivamente in porto entro lunedì prossimo. Il tecnico Massimiliano Allegri potrà così abbracciare il nuovo attaccante da alternare a Vlahovic e capace di giocare non solo come prima punta.

Depay alla Juventus?/ Calciomercato, Pjanic nella trattativa ma occhio al Tottenham

Calciomercato news, le alternative all’arrivo di Depay alla Juventus

Le chances di vedere Memphis Depay alla Juventus entro la fine di questa finestra estiva di calciomercato sono dunque molto buone. In ogni caso, se le parti non dovessero trovare l’intesa totale, i bianconeri stanno prendendo in considerazione anche altri profili per completare il reparto avanzato rimpiazzando Alvaro Morata, che non tornerà più dall’Atletico Madrid, ed i nomi più caldi in questo senso rimangono quelli di Marko Arnautovic del Bologna e di Arkadiusz Milik dell’Olympique Marsiglia.

LEGGI ANCHE:

Depay alla Juventus?/ Calciomercato news, oggi potrebbe lasciare il Barellona

© RIPRODUZIONE RISERVATA