Depay alla Juventus?/ Calciomercato news, la rescissione con il Barcellona è vicina

Calciomercato news, passi avanti per Memphis Depay alla Juventus

Entro la fine di questa sessione estiva di calciomercato dovrebbe concretizzarsi l’approdo di Memphis Depay alla Juventus. I bianconeri hanno bisogno di un centravanti in grado di giocare anche sull’esterno all’occorrenza e la punta del Barcellona, con cui è sotto contratto fino al giugno del 2023 e quindi al termine della stagione appena cominciata. Secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle ultime ore, il ventottenne olandese starebbe trattando con i catalani proprio la risoluzione del contratto.

Chiuso in blaugrana dall’arrivo di Robert Lewandowski dal Bayern Monaco, Depay si sarebbe convinto a lasciare gli spagnoli che hanno bisogno di monetizzare visti i tanti acquisti effettuati ed i relativi pesanti ingaggi su cui preferirebbero risparmiare qualcosa. Per questo motivo l’avvocato dell’olandese, Sebastien Ledure, starebbe appunto parlando con la dirigenza per liberare il suo assistito mentre tratta anche con la Juve che aveva cercato il giocatore sin dai tempi del Lione.

Calciomercato news, Depay alla Juventus dopo essersi liberato dal Barça

L’arrivo di Memphis Depay alla Juventus andrebbe così a completare il reparto avanzato a disposizione di mister Massimiliano Allegri in questo agosto di calciomercato estivo. Consapevoli di non poter più riavere Alvaro Morata, con l’Atletico Madrid deciso a non lasciarlo più partire in prestito e per meno di 35 milioni di euro, il nome di Depay ha scalzato la concorrenza candidandosi prepotentemente per il ruolo di vice-Vlahovic.

