Detenuto e agente penitenziario fanno se*so in carcere: video è virale/ Uk, polizia indaga dopo segnalazione

In Inghilterra è diventato virale un video in cui un detenuto del carcere di Wandsworth, nel sud-ovest di Londra, fa se*so con quello che sembrerebbe essere un membro del personale penitenziario. Non è chiaro, sulla base di quanto riportato dalla BBC, chi abbia registrato le immagini, che tuttavia sono state viste da molte persone, probabilmente inviate sul web. La Polizia metropolitana ha affermato di essere stata informata in merito al caso e di essere in contatto con il Ministero della Giustizia, che sembrerebbe avere nelle scorse ore identificato la donna e aperto un’inchiesta a suo carico.

L’HM Prison Service, da parte sua, ha affermato in una nota che “la corruzione del personale non è tollerata e l’ex ufficiale penitenziario presumibilmente presente in questo video è stato segnalato alla polizia”. Sulla questione tuttavia rimane il massimo riserbo. “Sarebbe inappropriato commentare ulteriormente mentre indagano”, hanno aggiunto.

I problemi nel carcere inglese dove un detenuto e un agente penitenziario hanno fatto se*so

Non è la prima volta che il carcere di Wandsworth finisce nell’occhio del ciclone, sebbene per questioni molto diverse da quelle relative al video in cui un detenuto ha rapporti sessuali con un agente penitenziario. A maggio, infatti, l’istituto era stato protagonista di una notifica urgente emessa dall’ispettore capo delle carceri Charlie Taylor in merito alle sue condizioni degradanti. Essa era arrivato dopo che gli ispettori avevano scoperto che al suo interno si registravano un grave sovraffollamento e una crescente violenza tra i condannati.

Le condizioni in cui versa la struttura sono state definite “profondamente preoccupanti al punto da richiedere la chiusura. I problemi riguardano anche la sicurezza. Alcuni mesi fa ad esempio il detenuto Daniel Khalife, in arresto per accuse di spionaggio, era riuscito a fuggire legandosi sotto un camion per la consegna di cibo senza che nessuno se ne accorgesse.











