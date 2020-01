Detroit/ Curiosità e info streaming del film su Rai3 (12 gennaio 2020)

Detroit si ispira a fatti realmente accaduti. Difatti, tutte le azioni fatte dai protagonisti del film si ispirano a quelli che furono gli eventi occorsi nell’anno 1967 a Detroit. In particolare, dal 23 al 27 luglio nella città americana ci furono diversi scontri tra gli attivisti afro-americani che rivendicavano i loro diritti e la polizia. Il film comunque non ha riscosso molto successo di pubblico. Essendo stato realizzato con un budget che oscilla tra i 36 ed i 40 milioni di dollari, la pellicola ha incassato al botteghino appena 20 milioni di dollari. Per quanto riguarda la critica, sul portale di recensioni americano Rotten Tomatoes, il film ha ottenuto un punteggio di 83% di recensioni positive. (agg. di Matteo Fantozzi)

Detroit: info streaming del film con John Boyega e Will Poulter

In Detroit “Kathryn Bigelow come sempre si muove in piena autonomia espressiva con una regia decisamente muscolare. Manca il bersaglio sulla rilevazione sociale e storica”. Paola Casella promuove il film della moglie di James Cameron, assegnandogli tre stellette sulle cinque messe a disposizione da MyMovies. Aggiunge però: “La messa in scena è ampiamente spettacolare e profondamente coinvolgente. La messa in scena però non è tutto, specialmente quando si tocca un nervo scoperto nella coscienza di una nazione”. Il film è molto interessante e permette di lavorare su diversi spunti interessanti, anche se non mancano i punti deboli che sono evidenti fin dalla prima visione. Detroit va in scena su Rai 3 dalle 21.20, clicca qui per seguirlo in diretta streaming su RaiPlay. (agg. di Matteo Fantozzi)

Detroit, su Rai 3 il film con John Boyega e Will Poulter

Il film Detroit andrà in onda oggi, 12 gennaio, dalle ore 21:20 su Rai 3. La pellicola appartiene al genere drammatico storico ed è uscito nelle sale cinematografiche di tutto il mondo durante l’anno 2017. La regista del film risulta essere Kathryn Bigelow. La sceneggiatura è stata curata da Mark Boal, storico collaboratore di Katrhyn Bigelow nel film The Hurt Locker. Gli attori protagonisti dell’opera sono John Boyega, Will Poulter, Jacob Latimore, John Krasinski e Hannah Murray. La fotografia della pellicola è stata curata da Barry Ackroyd mentre le musiche sono state realizzate dal maestro James Newton Howard. Tra le case di produzione del film rientra la nota Annapurna Pictures.

Detroit, la trama del film

Detroit, città americana durante l’anno 1967. La città è un inferno a causa degli scontri tra attivisti afro-americani e poliziotti. Ogni giorno ci sono da sedare rivolte e risse che vengono causate da coloro che reclamano i propri diritti e vogliono essere rispettati come persone e popolo. In questo contesto caotico si incrociano diverse storie. La prima è quella di Larry, ragazzo afro-americano che sogna una carriera nel mondo della musica pop. Durante un’audizione comunque, il gruppo di Larry si divide a causa degli scontri razziali ed il ragazzo insieme a suo fratello è costretto a rifugiarsi in un hotel, dove conoscerà due ragazze bianche e cercherà subito di stringere amicizia. Proprio in questo hotel comunque, chiamato il Motel Algiers, qualcuno fa scoppiare dei colpi di pistola in direzione di una pattuglia di polizia posta nelle immediate vicinanze dell’edificio. Si tratta dell’inizio di un vero e proprio assedio che vedrà i poliziotti fare di tutto per riuscire a scovare i colpevoli e cercare un pretesto per continuare in tutti modi la loro lotta contro gli afro-americani. In tutto questo, Larry ed il fratello si ritroveranno bloccati in una situazione pericolosa e cercheranno ogni mezzo per uscirsene senza subire danni.



