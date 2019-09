Detto fatto, proposta di matrimonio in diretta/ Video, ma finisce male: “mi viene…”

La proposta di matrimonio in diretta nella puntata di Detto Fatto del 18 settembre non è finita nel migliore dei modi. All’interno della trasmissione di Raidue condotta da Bianca Guaccero, Filippo Nardi cura un nuovo spazio in cui si occupa di aiutare gli uomini a cambiare il proprio look. Nella puntata del 18 settembre, a chiedere l’aiuto di Filippo Nardi che, da conte, è sempre impeccabile nei suoi outfit, è stato Enzo che ha indossato vari abiti per trovare il giusto look. Tra i tanti completi, enzo ha indossato anche un abito elegante che, al termine della passerella, ha deciso di tenere per compiere un grande gesto d’amore nei confronti della fidanzata, presente in studio. Innamorato della compagna, infatti, Enzo ha deciso di stupirla chiedendole di sposarlo in diretta. La reazione della futura sposa, però, non è stata quella che tutti si aspettavano.

DETTO FATTO: LA PROPOSTA DI MATRIMONIO IN DIRETTA FINISCE MALE

Bianca Guaccero, dopo aver mostrato il cambiamento di Enzo al pubblico, ha notato qualcosa di strano: “credo ci sia un problema perché o Filippo ha sbagliato qualcosa nelle cuciture delle taglie oppure c’è qualcosa in tasca”, ha detto la Guaccero. “Visto che non ci vede nessuno, ho un pensierino da dare ad Angelica” – spiega Enzo che, emozionato, aggiunge – “questa è la chiave del mio cuore che è tutto per te”. Di fronte alle parole della fidanzata, Angelica si emoziona. “Per un attimo ho pensato che tu le volessi dare l’anello per chiederle di sposarti”, ha commentato Bianca Guaccero. Enzo ha così, colto la palla al balzo e, dopo essersi inginocchiato ha aggiunto: “Tesoro, io ti sposerei. Se vuoi, decidiamo quando e sarò per tutta la vita con te. Lo faremo a breve, ok?”. La reazione di Angelica, però, ha spiazzato tutti: “mi viene l’ansia”, rimandando così il discorso.





