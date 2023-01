Deulofeu alla Roma?/ Calciomercato news, lo spagnolo può sostituire Zaniolo

Calciomercato news, Deulofeu alla Roma per sostituire Nicolò Zaniolo

In queste ore di calciomercato invernale sembra prendere corpo la possibilità di vedere Gerard Deulofeu alla Roma. I giallorossi stanno infatti cedendo Nicolò Zaniolo in Premier League ed a conferma di ciò è arrivata anche la mancata convocazione per la sfida in campionato del weekend al Picco contro lo Spezia. L’azzurro sembra aver concluso il suo percorso nella Capitale ed avrebbe deciso di trovarsi una nuova sistemazione anche a causa dei rapporti poco felici con la tifoseria e l’ambiente romanista.

Pur godendo della stima dell’allenatore José Mourinho, che lo ha difeso anche in conferenza stampa dopo i fischi ricevuti all’Olimpico, Zaniolo pare ormai vicino al trasferimento al Tottenham di mister Antonio Conte sebbene resti da trovare un’intesa sulla formula e sulla valutazione del cartellino del calciatore. Come riporta Sport Mediaset, la Roma avrebbe dunque scelto di puntare su Gerard Deulofeu dell’Udinese per sostituire il ventitreenne di Massa.

Calciomercato news, Gerard Deulofeu alla Roma dopo tre anni all’Udinese

Le chances di vedere Gerard Deulofeu alla Roma per rimpiazzare Nicolò Zaniolo dovrebbero dunque aumentare una volta trovata l’intesa con i londinesi per l’addio dell’italiano da qui alla fine del calciomercato invernale. Nelle scorse ore si era parlato anche del Paris Saint-Germain per Zaniolo ma la destinazione più probabile rimane il Tottenham con altre squadre inglesi più defilate come Newcastle, Leicester e West Ham.

Stando alle indiscrezioni più recenti, i giallorossi potrebbero offrire circa 10 milioni di euro per strappare Deulofeu all’Udinese con cui ha un contratto valido fino al 30 giugno del 2024. Il dirigente dei friulani Pierpaolo Marino, interpellato da Udinese Tv, aveva però escluso la possibilità di un addio dello spagnolo dichiarando: “Con il mercato aperto ne sentirete di tutti i colori. La sessione aperta per cinque partite costruisce variabili impazzite, fa parte del gioco. Direttore e allenatore sono infastiditi dal mercato. Era meglio anticiparlo con il Mondiale in inverno. Deulofeu sta bene e resta. Non c’è alcun caso di mercato”. A questo punto rimane da vedere se Tiago Pinto riuscirà ad accordarsi per la cessione di Zaniolo e se non verranno presi in considerazione anche altri profili.

