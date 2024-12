DIRETTA UDINESE GENOA, ROSSOBLU APPENA FUORI LA ZONA RETROCESSIONE

La diretta Udinese Genoa è in programma per domenica 1 dicembre 2024 alle ore 12:30. I bianconeri hanno pareggiato nello scorso turno di campionato contro l’Empoli tenendo i toscani alle loro spalle ed ora hanno ancora la possibilità di scalzare il Milan dalla vetta del gruppetto delle inseguitrici per un piazzamento nelle coppe europee occupando il nono posto con diciassette punti guadagnati. I rossoblu vivono una situazione molto diverse avendo appena abbandonato la zona retrocessione.

Mister Vieira non ha ancora perso dal suo arrivo sulla panchina dei liguri e non ha alcuna intenzione di concedere qualcosa agli avversari mirando piuttosto ad ottenere il primo successo. Per dirigere questo incontro è stato selezionato il signor Gianluca Aureliano, coadiuvato dagli assistenti Gamal Mokhtar di Lecco e Marco Ricci di Firenze insieme con il quarto uomo Gabriele Scatena di Avezzano, al VAR ci saranno Marco Serra di Torino e Luca Pairetto di Nichelino.

IN STREMING VIDEO TV LA DIRETTA UDINESE GENOA: COME VEDERLA?

Gli appassionati di calcio potranno comodamente vedere la diretta Udinese Genoa su DAZN. E non è tutto, sarà anche possibile seguire la diretta streaming video tv, da qualunque luogo ci si trovi, purché fornito di connessione, con il proprio portatile o cellulare e tablet.

UDINESE GENOA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo ad indagare quali saranno le probabili formazioni della diretta Udinese Genoa . Mister Runjaic dovrebbe optare per il 3-5-2 come modulo con Okoye, Kabasele, Giannetti, Tourè, Ehizibue, Zarraga, Karlstrom, Lovric, Kamara o Zemura, Thauvin ed uno tra Lucca e Davis.

Il tecnico Patrick Vieira potrebbe invece decidere di puntare sul 4-4-1-1 per i suoi rossoblu mettendo in campo Leali tra i pali, Sabelli, Bani, Matturro e Martin sulla linea di difesa, Zanoli, Thorsby, Badelj, Frendrup e Miretti a formare il centrocampo, ballottaggio tra Messias ed Ankeye per agire alle spalle del centravanti che sarà Pinamonti.

UDINESE GENOA, LE QUOTE

Proviamo infine a scoprire il pronostico dell’esito finale per la diretta Udinese Genoa del quattordicesimo turno attraverso la presa in esame delle quote. Secondo quanto pagato da Snai, alla vigilia sulla carta sono senza dubbio i padroni di casa i favoriti per ottenere il successo dando infatti l’1 a 2.00, così come anche diverse altre agenzie tipo Planetwin, Sisal e Bet365. Ci sono dunque poche speranze che i rossoblu possano aggiudicarsi i tre punti in palio, con il 2 fissato a 4.00, mentre è invece più probabile che il match possa terminare con un pareggio, se si pensa che l’x viene dato a 3.30.