Deva Cassel ha un malore/ La figlia di Monica Bellucci stava sfilando per D&G e…

Dolce e Gabbana festeggiano a Siracusa i loro 10 anni di Alta Moda, con una sfilata a tema:

Se non se ne fossero accorti sarebbe potuto diventare un problema più grave di ciò che è stato: brevi attimi di paura alla sfilata di Dolce e Gabbana dove Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci, sfilando ha avuto un malore che avrebbe potuto rovinare l’evento. Il brand di alta moda più famoso d’Italia, Dolce e Gabbana, in occasione del decimo anno di attività, ha presentato lo scorso weekend in Sicilia, la nuova collezione 2022 di Alta Sartoria, Alta Gioielleria, e Alta Moda. È stato sabato sera, durante la sfilata dedicata all’Alta Moda, che l’incidente ha auto luogo.

MALENA/ Monica Bellucci brilla nell'opera più divisiva di Tornatore

La cornice della sfilata è stata la magnifica piazza del Duomo sull’isola di Ortigia, mentre la tematica è stata l’ispirazione del barocco siciliano, con un particolare riferimento al film cult del regista italiano Giuseppe Tornatore, Malena, di cui la stessa Monica Bellucci fu protagonista, entrambi erano infatti presenti all’evento a sostegno del brand. Oltre a loro tantissime star hanno assistito alla sfilata, e anche all’incidente: Drew Berrymore, Heidi Klum, Emma Roberts, Sharon Stone, Mariah Carey, Christian Bale, e tanti altri.

DEVA E LEONIE CASSEL, FIGLIE DI MONICA BELLUCCI/ “Le chiamo ancora bambine!”

Il malore di Deva Cassel…

Deva Cassel, non poteva che avere un futuro radioso su passerelle e dietro a cineprese. La bellissima 17enne è la figlia di Monica Bellucci e del famosissimo attore francese Vincent Cassel, primogenita risetto alla sorella Leonie Cassel, fin dai 14 anni ha iniziato a inserirsi nel mondo della moda postando per set e prestando il volto a brand come Dolce & Gabbana ma anche Dior. Si può dire essere a tutti gli effetti già una professionista vera e propria e, a dimostrazione di come gli incidenti possano capitare anche ai più bravi, ha avuto un malore durante la sfilata di Dolce e Gabbana che l’ha impegnata, con la madre, come modella. Dopo la sua entrata e passerella infatti qualcosa è andato storto…

Monica Bellucci assente a Domenica In per “problemi privati”/ “Meglio non rischiare…”

Mentre altre modelle sfilavano e lei rimaneva in piedi, vicino alla scala di Piazza del Duomo, a fare il cosiddetto “mannequin” ha avuto un malore e si è accasciata a terra per un breve istante, rapidamente però è stata aiutata e portata nel backstage dallo staff e dalla direttrice di Vogue Italia, Francesca Ragazzi. Ma perché ha avuto un malore? Probabilmente per un calo di pressione dovuto al forte caldo della giornata e alla tensione accumulata per l’evento. Dunque nulla di grave, la sfilata è cosi potta andare tranquillamente avanti, come si dice in questi casi? The Show Must Go On.











© RIPRODUZIONE RISERVATA