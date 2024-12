Devin, chi è l’unico figlio rimasto in vita di Lory Del Santo

Torna ospite a Storie di donne al bivio la celebre showgirl Lory Del Santo, che sicuramente coglierà l’occasione per tornare a parlare dei suoi figli, ovviamente anche Devin, l’unico rimasto in vita tra quelli che l’artista ha messo al mondo. Nato nel 1991 dal rapporto con il produttore Silvio Sardi, Lory Del Santo ha deciso di tenere il padre lontano da Devin, per tanti anni infatti i due non si sono frequentati, e in passato il genitori ha ammesso di non aver avuto un classico legame con il ragazzo: “I nostri incontri sono stati quasi sempre casuali, non è il tipico rapporto da genitore e figlio”. Oggi Devin vive a New York e lavora come fotografo dopo aver studiato arti visuali, anche se pare che abbia mosso i primi passi professionali a Milano, prima di fare ritorno negli Stati Uniti dove si è perfezionato e costruito una carriera.

Devin e la confessione sui fratelli morti: “Non voleva più vivere senza di loro”

La vita di Devin, figlio di Lory Del Santo, è stata indubbiamente complicata, visto che la sua esistenza è stata segnata da dei gravi lutti, come quelli dei fratelli, in particolare quella di Loren avvenuta nel 2018.

“Senza di lui diceva di non volere più vivere, che desiderava raggiungerlo per stare per sempre insieme a lui. Aveva il rimorso di non avergli fatto capire quanto gli volesse bene” ha raccontato la showgirl riguardo al dolore terribile affrontato dal figlio nel corso degli anni. E la paura che Devin compiesse l’estremo gesto è stata sicuramente tanta per l’artista, che ha manifestato questo suo spavento in altre occasioni, anche se per fortuna il buon rapporto che i due hanno conservato si è rivelato troppo più forte di qualsiasi cosa nel tempo.

