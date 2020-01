Di Maio, dimissioni da capo M5s?/ “Domani incontro con ministri: passo indietro”

«Luigi Di Maio verso le dimissioni da leader M5s»: indiscrezione bomba degli ultimi minuti, il ministro degli Esteri pronto a lasciare la guida dei grillini. La voce viene riportata da numerose testate, Il Foglio e Huffington Post in primis, e c’è vento di bufera nel Movimento a pochi giorni dalle elezioni regionali in Emilia Romagna: secondo quanto descritto dai quotidiani, domani è previsto un incontro tra l’ex vice premier, i ministri ed i viceministri pentastellati. Appuntamento alle ore 10. Una notizia che confermerebbe i rumors circolati nelle scorse settimane, che volevano Di Maio pronto a fare un passo indietro dal ruolo di capo politico: lo staff di Di Maio ha liquidato tutto come «indiscrezioni non corrispondenti al vero», evidenzia Repubblica, ma più fonti qualificate confermano che domani potrebbe essere il giorno delle dimissioni.

“LUIGI DI MAIO, DIMISSIONI DA CAPO M5S: DOMANI IL PASSO INDIETRO”

«…Si dimette prima delle regionali. Dicono», il commento sibillino di Gianluigi Paragone su Facebook, ma sono tante le voci che si rincorrono in questi minuti. In caso di dimissioni di Luigi Di Maio dal ruolo di capo politico – dopo l’addio al ruolo di tesoriere – la reggenza del Movimento spetterebbe a Vito Crimi, in quanto membro più anziano del Movimento. Una fonte vicina all’attuale titolare della Farnesina ha raccontato a Huffington post che nei giorni scorsi «Luigi escludeva questa possibilità, diceva che non c’è nessuno in grado di raccogliere il testimone senza indebolire il Movimento». In realtà, spiega Salvatori, l’elenco dei possibili eredi è lungo: tra gli altri Chiara Appendino, Paola Taverna, Stefano Patuanelli e Alessandro Di Battista. Attenzione però anche ad un’altra ipotesi, un po’ più soft del passo indietro tout court: parliamo di un’apertura del comando, da qui ai prossimi Stati generali grillini, a «una sorta di Gran consiglio pentastellato». Attesi aggiornamenti…

