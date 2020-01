Di Maio, diretta dimissioni da capo M5s/ Annuncio alle 17: Vito Crimi al suo posto?

Alle ore 17 Luigi Di Maio lascerà il suo ruolo da capo politico del M5s: l’indiscrezione-bomba lanciata ieri sera e inizialmente non confermata dall’entourage del Ministro degli Esteri, ora trova una completa affermazione in tutti i principali retroscena politici dei vari quotidiani, finanche al Premier Conte che non smentisce affatto l’addio del giovane capo politico a 5 Stelle. «Di Maio è stato tirato per la giacchetta, dunque aspettiamo che assuma lui un’iniziativa», ha spiegato in un’intervista mattutina a Rtl il Premier Giuseppe Conte, confermando di fatto che le voci delle dimissioni di Di Maio siano tutt’altro che infondate. Secondo Open e Repubblica, l’occasione sarebbe offerta dall’incontro che terrà Di Maio in diretta alle ore 17 appunto al Tempio di Adriano per la presentazione dei facilitatori regionali del M5s: proprio questo punto doveva essere l’inizio del rilancio del nuovo Movimento 5 Stelle verso gli Stati Generali di marzo. Le crisi interne al Governo – senza un’accordo ancora su autostrade, legge elettorale, prescrizione e riforma fiscale, giusto per citare i punti più importanti – l’imminente risultato delle Regionali che potrebbe portare il Movimento sotto il 10% e infine la costante emorragia di parlamentari che verso Lega e Gruppo Misto (gli ultimi due proprio ieri, i deputati Aprile e Nitti) sta affollando le segreterie del Parlamento per annunciare i rapidi dietrofront dopo la distanza dai temi del governo e il “nodo” della restituzione degli stipendi. Un grande caos a 5 Stelle che al momento vedrebbe impossibile per Di Maio proseguire in questa direzione: secondo Il Messaggero, l’ormai ex capo politico avrebbe chiamato Beppe Grillo per confidargli tutta la rabbia e la delusione per la situazione attuale del M5s, «Non ce la faccio più: è impossibile andare avanti così. Del risultato dell’Emilia Romagna non mi importa nulla, io ero per non presentarmi: vada come vada. Non vado in tv a commentare un 5%».

DI MAIO LASCIA LEADERSHIP M5S: TUTTE LE IPOTESI SUL CAMBIO

Le voci si fanno sempre più consistenti, ma le ipotesi ancora sul futuro prossimo del Movimento 5 Stelle sono ancora tutte aperte: nel vertice di questa mattina con Ministri e viceministri M5s Di Maio avrebbe annunciato la linea e i prossimi passi, specie per quanto succederà da lunedì prossimo dopo una più che probabile sconfitta elettorale in Emilia Romagna e Calabria e un Governo che dovrà ritrovare i suoi equilibri avendo il partito più grande di maggioranza in crisi elettorale e in crisi di guida politica. L’idea principale è quella di convocare per gli Stati Generali di marzo un “comitato dei saggi” (un ritorno al vecchio direttorio, nei fatti) che prenda il posto di Di Maio come unico capo politico. La seconda ipotesi è che il membro più anziano del Movimento, Vito Crimi, possa prendere la reggenza fino a quando non verranno convocati nuovi voti su Rousseau sulla leadership del partito; gli altri rumors, da Di Battista a Chiara Appendino come possibili nuovi leader non convincono le fonti dirette in Parlamento che indicano come novità per rilanciare il Movimento una guida collegiale che possa diversi compiti e ruoli proprio per non ritornare ai “vecchi errori” visti con Grillo e Di Maio in questi anni. Dal 32% al 15% in un anno e mezzo è un’eredità pesantissima che l’attuale Ministro degli Esteri – che rimarrà tale anche dopo le dimissioni – lascia al M5s, in più un Governo che non trova accordo quasi su nulla si ritrova ora con uno dei partiti in grossa crisi d’identità: come dice Spadafora questa mattina entrando alla riunione con Di Maio, «se divisi condannati all’irrilevanza». Per il Premier si offre la “medesima” sfida: tentare di tenere assieme un Governo che altrimenti rischia di deflagrare e mandare al voto anticipato il Paese nelle “braccia” del Centrodestra.

